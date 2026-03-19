Exclusiva: Leandro Padilla confiesa cómo se siente tras ser convocado por Honduras, su ídolo y la anécdota con Messi

Con apenas 16 años Leandro Padilla del Inter Miami fue convocado por la Selección de Honduras para disputar el juego amistoso ante Perú en Leganés, España. Ese encuentro será el debuto del nuevo DT José Francisco Molina.

Leandro Padilla, de madre nicaragüense y padre hondureño, tomó la decisión de jugar por la selección cinco estrellas, pese al interés de los pinoleros y Estados Unidos en tenerlo para un proyecto futuro.

El joven centroampista brindó una entrevista EXCLUSIVA a Fútbol Centroamérica en la que reveló sus sentimientos al formar parte de la lista, confesó quién es su ídolo de Honduras y también una anécdota con Lionel Messi.

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Durante la conversación, el catracho también contó que su sueño es convertirse en un jugador como Toni Kroos con la capacidad de controlar el balón, asistir a sus compañeros y manejar los tiempos del equipo.

De momento, Padilla forma parte de la filial de Inter Miami, pero su talento podría provocar una rápida irrupción en el club de la MLS, donde también juega David Ruiz.

La entrevista con Leandro Padilla

Tu nombre hizo mucho ruido cuando se conoció la lista oficial de la selección Catracha. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo te sentiste? Cuéntame un poco.

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“Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad, y a mis padres por su apoyo constante. Me sentí muy feliz cuando vi la noticia, mi mamá también estuvo muy contenta, y mi papá igual”.

¿Cómo fue el proceso previo? ¿Te habían anticipado del club, te había dicho la selección algo antes?

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“El club me dijo que me habían llamado, pero no estábamos 100% seguros. No sabíamos hasta que llegó la noticia ayer”.

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¿Cómo es convivir con la presión de ser tan joven, 16 años, y estar en una selección mayor? ¿Cómo lo tomas? ¿Te preparaste para este momento?

“No, no lo esperaba”.

Y en cuanto a la clasificación al Mundial Sub-17, recordemos que estuviste en la Concacaf Sub-17, y Honduras logró clasificar al Mundial. ¿Cómo fue ese torneo para ti? ¿Te sentiste bien, o crees que podrías haber mejorado algo?

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“Ese torneo lo jugué muy bien, y capté la atención de mucha gente. El equipo estuvo muy unido, con un buen staff. Las cosas se pusieron más difíciles cuando escuchamos que Surinam no podía asistir, y nos quedamos con dos partidos donde si perdíamos uno, ya estábamos fuera”.

Padilla es uno de los mediocampistas más destacados del filial de Inter Miami. Foto: Inter Miami.

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Con la clasificación al Mundial, ¿cuál es el objetivo del equipo para la competencia?

“Queremos hacer historia. Creo que tenemos un gran equipo y podemos lograrlo”.

También quiero que le cuentes a la gente sobre tu decisión de cambiar de federación. Antes jugabas para la selección de Nicaragua y ahora estás en la de Honduras. ¿Cómo fue esa decisión?

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“Fue una decisión mía, siempre quise jugar para la selección de Honduras desde pequeño. Siempre se lo dije a mi mamá y a mi papá”.

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Antes de hacer el cambio de federación, ¿la selección de Honduras te había contactado?

“Sí, me preguntaron si quería jugar para la selección de Honduras en la Concacaf”.

Leandro Padilla jugó con la Sub-17 de Honduras, ahora podría debutar con la mayor. Foto: FFH.

Y tu posición? ¿Te gusta jugar como pivote, enganche, o prefieres la banda?

“Me siento más cómodo como pivote, de seis”.

¿A quién tomas de referente actualmente en el fútbol?

“Me inspiro en Tony Kroos. Es una máquina”.

¿Tienes más referentes además de Kroos?

“Sí, Valverde me gusta mucho, es un monstruo. Y a nivel selección, uno de mis referentes históricos es Wilson Palacios”.

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Antes de la llegada de Messi, ¿cómo veías el club?

“Antes de su llegada, la mayoría pensaba que solo eran rumores. Cuando llegó, fue una alegría para todos. Tener al mejor del mundo entrenando en el mismo campo que uno es increíble”.

¿Has tenido la oportunidad de entrenar con él?

“Todavía no, pero sí lo he cruzado varias veces. Le doy la mano y lo saludo”.

Finalmente, ¿qué mensaje tienes para los hinchas hondureños que te están escuchando?

“Que nos apoyen, que estamos trabajando duro para representar a Honduras. Vamos a seguir luchando por este país”.