Cota Rica en vilo: Reinaldo Rueda hace un pedido especial que podría costarle a Costa Rica la clasificación al Mundial 2026

Reinaldo Rueda afirmó a la Federación de Fútbol de Honduras la importancia de los próximos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026. Los mismos serán clave para definir el boleto directo hacia la máxima cita. Se jugarán todo en cancha.

Los Catrachos lideran el Grupo C de Concacaf, mientras que Costa Rica hace las veces de escolta. Con los mismos puntos pero menos goles a favor, Haití se ubica en el tercer puesto. Mientras tanto, Nicaragua cierra el cuarteto con una unidad.

ver también Es oficial: Honduras confirma el cambio más pedido que puede afectar a Costa Rica a días del clásico rumbo al Mundial 2026

“Estos juegos son trascendentales. Esta es la recta final de la clasificatoria, contra Costa Rica y Haití serán dos partidos intensos con dos selecciones de gran nivel. Son seleccionados con estilos y sistemas de juegos algo diferentes, pero igual de competitivas. Debemos de afrontarlo con mucha responsabilidad”, señaló Rueda.

Publicidad

Publicidad

“Es vital el acompañamiento y el apoyo de toda la gente, sobre todas las cosas para tener todo el control y paciencia. Serán juegos cerrados que ojalá los descifremos. El apoyo permanente de la gente es importante para que el jugador sienta ese calor y esa energía y positivismo”, explicó el entrenador sobre la relación con el público.

ver también Reinaldo Rueda impacta a toda Concacaf con su llamado: Costa Rica y Piojo Herrera conocen la noticia que los puede dejar sin Mundial

Reinaldo Rueda pide respaldo de la afición de Honduras de camino al Mundial 2026

“Tenemos un grupo muy generoso y de gran esfuerzo. Están comprometidos por ellos mismos, por su familia, por la gente y quieren lograr esa meta que todos queremos. Ojalá podamos celebrar algo por lo cual se ha luchado por muchos de estos años. Creo que es un factor determinante”, confirmó Reinaldo Rueda.

Publicidad

“Será importante tener los pies sobre la tierra, los partidos hay que jugarlos, ser bien equilibrados emocionalmente tanto los jugadores como el cuerpo técnico, la afición, los medios… Para estar focalizados y poder dilucidar bien esos juegos con un buen resultado que nos permita llegar a la meta”, continuó el seleccionador.

Publicidad

ver también Por pedido de Reinado Rueda: los refuerzos europeos que llegan para la Selección de Honduras y que por fin tendrán su oportunidad

“Venimos conversando siempre con el grupo de jugadores de lo que ha significado todo ese camino en lo que han vivido con las selecciones nacionales, es el momento que todo ese trabajo se pueda plasmar en el logro de una meta que la necesitamos todos nosotros. El hondureño se caracteriza por esa pasión”, dijo el entrenador.

Publicidad

“El sentimiento por su bandera, tanto como los que estamos dentro de Honduras y los que están afuera. Ese sentimiento, de parte de los jugadores y de nosotros habrá entrega para lograr la meta. Le pido a la afición que respaldemos a estos jugadores y que seguro ellos se van a entregar en la cancha por todos nosotros”, sentenció.