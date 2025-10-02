Es tendencia:
Por pedido de Reinado Rueda: los refuerzos europeos que llegan para la Selección de Honduras y que por fin tendrán su oportunidad

El entrenador de la Selección Mayor pidió a dos futbolistas para dar un salto de calidad.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda pidió dos refuerzos europeos para Honduras.
© rrssReinaldo Rueda pidió dos refuerzos europeos para Honduras.

Honduras se prepara en todos los frentes. Mientras la Selección Mayor afrontará lo que resta de las Eliminatorias al Mundial 2026, la Sub-21 disputará los Juegos Centroamericanos 2025. Ambas versiones quieren darlo todo dentro del campo.

Orlando López, entrenador de los juveniles, tuvo ya varios microciclos en la Casa de la H, en la ciudad de Siguatepeque. Esto se debe a que cuenta con canchas de terreno artificial, como el del Estadio Cementos Progreso. Ahí se dará la disputa.

Será entre el 18 y el 30 del mes de octubre en Guatemala, por lo que no sobra tiempo para alinear los últimos detalles. Entre ellos, dos refuerzos europeos que llegaron por recomendación de Reinaldo Rueda. Son futbolistas de alto calibre.

Toda Honduras emocionada con el mensaje que envió Andy Najar tras darle a Nashville el primer título de su historia

Toda Honduras emocionada con el mensaje que envió Andy Najar tras darle a Nashville el primer título de su historia

Honduras suma refuerzos a la Selección Sub-21 por pedido expreso de Reinaldo Rueda

Tal como pudo conocer Fútbol Centroamérica, la Selección Sub-21 contará con la presencia de Leonardo Posadas y Nayrobi Vargas. Ambos jugadores construyen el presente de su fútbol en Alemania. Uno en el Hamburgo y el otro en el Mainz.

Esto le dará un salto de calidad al equipo de Honduras, que ya cuenta dentro de la nómina con nombres conocidos como Jonathan Argueta, Mathías Vazquez, Edwin Munguía, Jeffrey RamosEdwin Lobo, Dereck MoncadNixon Cruz.

Confirmado: toda Honduras consternada por otra noticia que golpea a Reinaldo Rueda y pone en peligro el boleto al Mundial 2026

Confirmado: toda Honduras consternada por otra noticia que golpea a Reinaldo Rueda y pone en peligro el boleto al Mundial 2026

Cabe destacar que ambos jugadores se quedarán trabajando por completo con La H. Esto se debe a que el 10 de octubre se dará la lista definitiva, donde estarán incluidos ambos, y el 17 del mismo mes se viaja a Guatemala a la competencia.

