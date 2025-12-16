Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Edwin Rodríguez ya lo sabe: la decisión que sacude a Olimpia camino al bicampeonato en Honduras

Olimpia ha sufrido mucho sin Edwin Rodríguez, pero todo indica que esto puede cambiar pronto. Esto se informa desde Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Edwin Rodríguez está cada vez más cerca de volver y ya hay parte médico.
Edwin Rodríguez está cada vez más cerca de volver y ya hay parte médico.

Edwin Alexander Rodríguez Castillo es uno de los grandes referentes del actual Olimpia, una lesión lo ha mantenido lejos de las canchas por un buen tiempo, pero hay novedades.

“El Garrobo” hace unas semanas comenzó la recuperación de su lesión en el quinto metatarsiano, que incluso lo llevó a ser operado porque el tratamiento conservador que recibió no le ayudó.

La inminente llegada de Andrés Carevic a Sporting FC se cobra su primera víctima: “No seguirá”

ver también

La inminente llegada de Andrés Carevic a Sporting FC se cobra su primera víctima: “No seguirá”

Edwin Rodríguez está cerca de volver con Olimpia

Ahora y actualizando su caso, el periodista Carlos Ordoñéz de Deportes TVC contó cómo estaba el volante.

El hueso ya está bien consolidado; ahorita va a estar entrenando”, fue lo que dijo el Luis Valladares, doctor que ha llevado el caso de Edwin.

Tweet placeholder

Rodríguez fue operado el 02 de octubre y su recuperación ha ido bien. Lo que más impacta a Olimpia es que puede estar disponible en dos semanas.

Publicidad

Esto quiere decir que el posible regreso de Edwin Rodríguez se esté dando en la final del fútbol de Honduras que se disputara en los primeros días de enero del 2026.

Carlos Pineda recibe la noticia que cambia por completo su rumbo en Costa Rica: “Está listo”

ver también

Carlos Pineda recibe la noticia que cambia por completo su rumbo en Costa Rica: “Está listo”

Olimpia está actualmente disputando la Triangular para clasificar a la final, por ahora marcha segundo del grupo A solo por detrás de Real España por diferencia de goles. En la jornada 3 enfrenta a Motagua.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia vs. Motagua: ¿A qué hora y cómo ver el clásico por la jornada 3 de las Triangulares?
Honduras

Olimpia vs. Motagua: ¿A qué hora y cómo ver el clásico por la jornada 3 de las Triangulares?

"Desafiliado": Olancho FC consterna a toda Centroamérica con la decisión que afecta el fútbol de Honduras
Honduras

"Desafiliado": Olancho FC consterna a toda Centroamérica con la decisión que afecta el fútbol de Honduras

Emilio Izaguirre con dos fichajes para revolucionar a Motagua
Honduras

Emilio Izaguirre con dos fichajes para revolucionar a Motagua

Ganó 12 títulos con Saprissa, hizo historia en La Sele y ahora Fedefútbol lo quiere
Deportivo Saprissa

Ganó 12 títulos con Saprissa, hizo historia en La Sele y ahora Fedefútbol lo quiere

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo