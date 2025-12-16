Edwin Rodríguez ya lo sabe: la decisión que sacude a Olimpia camino al bicampeonato en Honduras

Edwin Alexander Rodríguez Castillo es uno de los grandes referentes del actual Olimpia, una lesión lo ha mantenido lejos de las canchas por un buen tiempo, pero hay novedades.

“El Garrobo” hace unas semanas comenzó la recuperación de su lesión en el quinto metatarsiano, que incluso lo llevó a ser operado porque el tratamiento conservador que recibió no le ayudó.

Edwin Rodríguez está cerca de volver con Olimpia

Ahora y actualizando su caso, el periodista Carlos Ordoñéz de Deportes TVC contó cómo estaba el volante.

“El hueso ya está bien consolidado; ahorita va a estar entrenando”, fue lo que dijo el Luis Valladares, doctor que ha llevado el caso de Edwin.

Rodríguez fue operado el 02 de octubre y su recuperación ha ido bien. Lo que más impacta a Olimpia es que puede estar disponible en dos semanas.

Esto quiere decir que el posible regreso de Edwin Rodríguez se esté dando en la final del fútbol de Honduras que se disputara en los primeros días de enero del 2026.

Olimpia está actualmente disputando la Triangular para clasificar a la final, por ahora marcha segundo del grupo A solo por detrás de Real España por diferencia de goles. En la jornada 3 enfrenta a Motagua.