Se bajó de dos titularidades a último momento y ahora tiene en vilo a Olimpia y a la Selección de Honduras

La Selección Nacional de Honduras sin duda ha sido muy golpeada en las últimas semanas por las lesiones.

El combinado dirigido por Reinaldo Rueda ha visto como tres de sus figuras no podrán estar para los vitales encuentros ante Costa Rica y Haití.

David Ruíz, Denil Maldonado y Julián Martínez son bajas confirmadas para la Bicolor, pero hay otro jugador que tiene en vilo a toda Honduras ya que es uno de los titulares inamovibles en el esquema de Rueda.

Edwin Rodríguez causa preocupación, ¿Qué pasa con el volante de Olimpia?

El jugador del que tiene a todos pendientes es el volante de Olimpia, Edwin Rodríguez.

Rodríguez se lesionó el pasado 12 de septiembre ante Génesis en Liga Nacional. El jugador no terminó el encuentro y fue sustituido al entretiempo lo que encendió todas las alarmas.

Fue en conferencia de prensa que el DT, Eduardo Espinel, confirmó que Rodríguez se había resentido de la lesión que sufrió en el quinto metatarsiano que lo había apartado cuatro meses de la cancha.

Pese a eso, entrenó a la par de sus compañeros luego de dos semanas e hizo el viaje con el plantel de Olimpia a Costa Rica para el duelo contra Cartaginés por los 4tos de final de la Copa Centroamericana.

Edwin fue anunciado como titular para el partido, pero minutos antes de saltar a la cancha el club comunicó un cambio de último momento: Rodríguez salía del XI para el ingreso de Michael Chirinos.

El jugador no tuvo actividad ante los Brumosos y tres días después, ante Choloma, también fue anunciado en el equipo titular.

Sin embargo, Rodríguez que sí hizo el precalentamiento con sus compañeros, volvió a bajarse de los inicialistas y fue sustituido de último momento.

La información que tiene Fútbol Centroamérica es que Rodríguez tras los exámenes realizados se encuentra bien, no tiene fractura ni fisura.

Si bien hay cierto dolor en la zona, lo cierto es que los médicos aseguran que es “un dolor tolerable” pero ha sido el propio jugador el que ha optado por no arriesgarse.

Es de esta manera como parece que lo de Rodríguez pasa más por lo mental y un miedo a recaer que a una dolencia o malestar físico. Por eso fue anunciado como titular en dos partidos seguidos.

Se espera que Edwin juegue el jueves ante Cartaginés y de esa manera poder ser convocado por Honduras para enfrentar a Costa Rica y Haití.

