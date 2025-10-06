Concacaf lo ratifica: Olimpia recibe la sentencia que retumba en los oídos de Alajuelense y Machillo Ramírez

Luego de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, quedaron definidos los cruces de semifinales donde Honduras es el equipo que más tiene, con dos, en esta etapa del torneo de Concacaf.

Olimpia y Real España son los dos que aspiran por el país catracho a llevarse el torneo, sus rivales: Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) y Xelajú (Guatemala).

Ante esto, Concacaf ha sentenciado a ambos clubes y les ha dado una noticia que ratifica más su favoritimos ante sus rivales.

¿Qué sentencia dio Concacaf a Olimpia y Real España?

Pues se trata de la actualización del ranking de clubes, donde el León y La Máquina han subido como la espuma.

En el caso de Olimpia, sigue siendo el mejor equipo de Centroamérica, ya que se mantiene en el primer lugar y sumando +8 puntos. Ahora se ubica en el puesto 33 con 1,162 unidades.

Ahora bien, su rival en semifinales, Alajuelense, también sumó la misma cantidad de puntos (+8) y es segundo con 1,151.

El Real España de Jeaustin Campos fue el equipo que más puntos sumó tras los cuartos de final, ya que su remontada contra Plaza Amador fue clave para esto.

La Máquina sumó +15 unidades y ahora le toca enfrentar a Xelajú que se mantiene como 9 lugar de Centroamérica.

El que pudo haber perdido más, pero al final se mantiene es Motagua. El Ciclón no perdió su séptimo puesto, pero si le restaron -5 puntos. Esto tras caer en casa ante Alajuelense.

Este es el ranking de clubes de Concacaf