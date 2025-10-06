Piojo Herrera ya lo sabe: filtran la impactante verdad sobre la lesión de Celso Borges que Fedefútbol intentó ocultar antes de jugar con Honduras

En la antesala del duelo definitorio rumbo al Mundial 2026 que enfrentará a la Selección de Costa Rica con su par de Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, todos los fanáticos ticos se mantienen atentos a la situación de Celso Borges.

El mediocampista de 37 años fue incluido en la lista final de convocados por Miguel “Piojo” Herrera, pero su regreso a defender el uniforme patrio está en suspenso debido a una lesión muscular que arrastra desde finales de septiembre y que se agravó durante una de las sesiones de entrenamiento en el complejo de la Fedefútbol.

¿Qué dijo Fedefútbol?

Desde la cúpula del fútbol nacional se apresuraron a aclarar que Celso aún tiene opciones de estar presente en Honduras y que todo dependerá de su evolución en los próximos días.

“Celso Borges ayer presentó una leve molestia, por lo que se decidió apartarlo de la práctica de forma preventiva. Actualmente, se encuentra estable y su evolución continúa siendo positiva dentro del proceso que viene realizando. Su condición será evaluada día a día por el cuerpo médico“, informó la Federación.

“Lo que me dicen es que está fuera”

Sin embargo, este lunes se reveló una verdad sobre la lesión del capitán manudo que sacude a los aficionados. Según la información del periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, el veterano mediocampista podría estar descartado puertas adentro: “Celso para mí está fuera, incluso yo creo que los dos partidos”, aseguró.

“Aunque en la Federación, imagino que por el tema de proteger tácticas, ponen que todavía está la chance, a mí lo que me dicen es que está fuera. Celso sale llorando del entrenamiento porque sabe el jalonazo que tuvo, la recaída”, sentenció Jiménez.

En caso de confirmarse, esto golpearía de lleno la estrategia del Piojo Herrera, quien necesita de la experiencia y jerarquía del capitán manudo para controlar el juego en la mitad de la cancha ante un rival muy fuerte y físico como Honduras.