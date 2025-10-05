Es tendencia:
Concacaf lo hace oficial: Olimpia recibe la notificación que más estaba esperando para eliminar a Alajuelense de la Copa Centroamericana

Olimpia ya conoce los días que se juega su destino para eliminar a Alajuelense de la Copa Centroamericana. Concacaf ya lo hizo oficial.

Por Juan Cruz Russo

Olimpia conoce la noticia que toda su afición esperaba oír.
Olimpia conoce la noticia que toda su afición esperaba oír.

Olimpia ha recibido de Concacaf una de las noticias que más estaba esperando para la eliminatoria de semifinales de la Copa Centroamericana contra la Liga Deportiva Alajuelense de Machillo Ramírez.

El León llegó a la antesala de la final tras eliminar a Cartaginés, mientra que los Manudos echaron al Motagua en su propia casa.

Honduras recibe la noticia que pone de rodillas a toda Centroamérica: Olimpia le pega en el orgullo a Saprissa

La notificación que Olimpia esperaba

Concacaf dio a conocer en su página oficial el calendario de semifinales de la Copa Centroamericana, donde los cuatro equipos que quedan en pie ya han asegurado su boleto para la próxima Champions Cup.

Olimpia se medirá al Bicampeón del torneo, Alajuelense, y que quiere lograr un tercer título que sería histórico para ellos.

La ida se va a jugar el jueves 23 de octubre en el Alejandro Morera Soto a las 8:00 p.m. (hora de Honduras).

Para el caso de la vuelta que define al clasificado a la final, será el jueves 30, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, también a las 8:00 p.m.

Edwin Rodríguez toma una de las decisiones más importantes en su carrera: la Selección de Honduras y Olimpia conocen su sentencia

Olimpia ha recuperado el protagonismo que había perdido en las dos ediciones pasadas de la Copa Centroamericana donde se quedó en fase de grupos.

Ahora baja el mandato de Eduardo Espinel buscará volver a poner a Honduras en lo más alto.

