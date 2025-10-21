Concacaf lo castigó: Jeaustin Campos pierde a figura importante para el choque ante Xelajú por la Copa Centroamericana

Real España tiene intacto el sueño de ganar la Copa Centroamericana. La Máquina ha sorprendido a propios y extraños con su juego y buscará dar el gran paso al título.

Este miércoles 22 de octubre, los aurinegros reciben la visita del Xelajú en las semifinales de ida de la Copa Centroamericana 2025 que se jugará en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

La baja que golpea a Real España y Jeaustin Campos

No todo es felicidad para La Máquina, ya que jugarán el compromiso ante Xelajú con una baja muy importante. Se trata de Nixon Cruz, el extremo de 19 años venía siendo clave para Jeaustin Campos.

Cruz acumuló amonestaciones en ambos duelos de cuartos de final ante Plaza amador y esto es sancionado por Concacaf.

Nixon Cruz no estará en el juego de ida contra Xelajú.

La primera fue al minuto 87′ de la ida donde Real España cayó 0-1 ante Plaza Amador. La segunda la vio en la vuelta al 45+6′, en este cotejo el aurinegro logró la remontada 1-2 para estar en semifinales.

La ausencia de Cruz es un golpe duro al ataque de Real España, ya que el extremo es uno de los que más desborde genera a los rivales.

Recodar también que Jeaustin Campos no estará en el banquillo porque está pagando una sanción impuesta por Concacaf.

¿Qué dice el reglamento de Concacaf?

Según el artículo 24 del reglamento oficial de la Concacaf, “cualquier jugador que acumule dos (2) tarjetas amarillas en dos (2) partidos diferentes en la Competencia será suspendido del siguiente partido. Todas las tarjetas amarillas serán eliminadas después de la finalización de la Fase de Grupos y las Semifinales”.

Con esto, Real España y Jeaustin Campos no podrán contar con Nixon Cruz para el cotejo de ida que se va a disputar este miércoles 22 de octubre a las 8:00 de la noche de Honduras.