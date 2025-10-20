Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Motagua vs. Cartaginés: qué dice el reglamento de Concacaf sobre los goles de visitante y el formato si la serie queda empatada

Motagua inicia su serie de repechaje camino a la Copa de Campeones de Concacaf. Su rival es el cartaginés. Este es el formato y reglamento de Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Concacaf ha dejado claro el reglamento para el repechaje de Concacaf.
Concacaf ha dejado claro el reglamento para el repechaje de Concacaf.

Motagua y Cartaginés se juegan su boleto para estar en la próxima Copa de Campeones de Concacaf 2026. Ambos equipos fueron eliminados por Alajuelense y Olimpia.

El objetivo está claro para ambos equipos, por lo que en un repechaje se van a pelear todo y obtener un gran premio de cara al nuevo año que se avecina. Recordemos que ya se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Por culpa de Olimpia: Javier López aplica castigo a uno de sus referentes en Motagua por este motivo y no jugará ante Cartaginés

ver también

Por culpa de Olimpia: Javier López aplica castigo a uno de sus referentes en Motagua por este motivo y no jugará ante Cartaginés

Ya entrando de lleno a la serie, esta se cerrará el próximo martes 28 de octubre en el estadio Nacional Chelato Uclés y Concacaf ha dejado claro el formato que va a definir al clasificado.

Tweet placeholder

¿Qué dice el reglamento y formato de Concacaf para definir el Motagua vs. Cartaginés?

En esta fase ya no vale el gol de visitante, el gran detalle por el que Motagua quedó eliminado ante Liga Deportiva Alajuelense.

Si la paridad en el marcador global persiste, habrá tiempos extras. No se irán a penales como la fase de la Copa Centroamericana donde fueron eliminados.

Publicidad

En caso de que cuanto el tiempo extra finalice y el resultado sigue en empate, si se va a definir el clasificado a la Copa de Campeones de Concacaf desde el punto penal.

Cartaginés no lo esperaba: Alajuelense y Machillo Ramírez dan a Motagua la ayuda que tanto necesitaba para el repechaje de la Copa Centroamericana

ver también

Cartaginés no lo esperaba: Alajuelense y Machillo Ramírez dan a Motagua la ayuda que tanto necesitaba para el repechaje de la Copa Centroamericana

Este martes arranca la serie en el estadio Fello Meza, Cartaginés recibe a Motagua a las 8:00 de la noche hora de Centroamérica.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala celebra y El Salvador lo sufre: el mensaje de Concacaf
Fútbol Internacional

Guatemala celebra y El Salvador lo sufre: el mensaje de Concacaf

Fedefútbol lo conoce bien: Haití va por un nuevo DT para enfrentar a Costa Rica
Costa Rica

Fedefútbol lo conoce bien: Haití va por un nuevo DT para enfrentar a Costa Rica

Costa Rica recibe una gran noticia de Concacaf
Costa Rica

Costa Rica recibe una gran noticia de Concacaf

Marruecos ganó USD 1 millón por el Mundial Sub-20: ¿y Panamá?
Panama

Marruecos ganó USD 1 millón por el Mundial Sub-20: ¿y Panamá?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo