Motagua vs. Cartaginés: qué dice el reglamento de Concacaf sobre los goles de visitante y el formato si la serie queda empatada

Motagua y Cartaginés se juegan su boleto para estar en la próxima Copa de Campeones de Concacaf 2026. Ambos equipos fueron eliminados por Alajuelense y Olimpia.

El objetivo está claro para ambos equipos, por lo que en un repechaje se van a pelear todo y obtener un gran premio de cara al nuevo año que se avecina. Recordemos que ya se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Ya entrando de lleno a la serie, esta se cerrará el próximo martes 28 de octubre en el estadio Nacional Chelato Uclés y Concacaf ha dejado claro el formato que va a definir al clasificado.

¿Qué dice el reglamento y formato de Concacaf para definir el Motagua vs. Cartaginés?

En esta fase ya no vale el gol de visitante, el gran detalle por el que Motagua quedó eliminado ante Liga Deportiva Alajuelense.

Si la paridad en el marcador global persiste, habrá tiempos extras. No se irán a penales como la fase de la Copa Centroamericana donde fueron eliminados.

En caso de que cuanto el tiempo extra finalice y el resultado sigue en empate, si se va a definir el clasificado a la Copa de Campeones de Concacaf desde el punto penal.

Este martes arranca la serie en el estadio Fello Meza, Cartaginés recibe a Motagua a las 8:00 de la noche hora de Centroamérica.