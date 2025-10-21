Real España vs. Xelajú: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Semifinales de la Copa Centroamericana 2025

El Real España de Honduras y el Xelajú MC de Guatemala se preparan para una semifinal vibrante en la Copa Centroamericana de Concacaf, un duelo que promete emociones fuertes y mucha estrategia en la ida.

Tanto los “aurinegros” como los “chivos” saben que no hay margen de error: el boleto a la gran final está en juego, y cada detalle puede marcar la diferencia.

¿A qué hora juegan Real España vs. Xelajú ? Semifinales de la Copa Centroamericana 2025

El partido entre Real España vs. Xelajú se Jugará el miércoles 22 de octubre a las 8:00 p.m. hora local desde el Estadio Olímpico Metropolitano.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Real España vs. Xelajú? Semifinales de la Copa Centroamericana 2025

El emocionante duelo entre Real España y Xelajú, correspondiente a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, podrá disfrutarse EN VIVO a través de la señal de ESPN. Además, los fanáticos tendrán la opción de seguir la transmisión por streaming en la plataforma Disney+.

¿Cómo llega Real España?

Real España llega en un gran momento, tanto en Liga Nacional de Honduras como en la Copa Centroamericana. El conjunto aurinegro ha encadenado una racha positiva de resultados, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos.

En el torneo local, el cuadro dirigido por Jeaustin Campos viene de triunfos sólidos ante Choloma (3-0) y Platense (2-1), además de un empate en el clásico frente a Marathón (0-0). A nivel internacional, también logró imponerse 1-2 sobre Plaza Amador, consolidando su avance y reafirmando que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.

¿Cómo llega Xelajú?

El Xelajú MC llega al duelo ante Real España en un momento complicado, con una racha negativa que refleja las dificultades del conjunto guatemalteco en las últimas semanas.

Ha sufrido cuatro derrotas consecutivas, incluyendo en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana (2-1) ante Sporting San Miguelito. A esto se le sumaron tres caídas más en la Liga Nacional frente a Antigua, Mictlán y Mixco.

Real España vs. Xelajú: historial entre ambos

El historial entre Real España y Xelajú es breve pero con un antecedente histórico. Ambos equipos se enfrentaron únicamente en la final de la Copa Fraternidad Centroamericana de 1982, donde el conjunto hondureño se consagró campeón tras vencer 2-1 en casa, con anotaciones de Eddy “Tibombo” Contreras y Hernán Juviny Carreño.

Pero el duelo de vuelta, disputado en Quetzaltenango, igualaron 0-0, resultado que selló el título para los aurinegros y marcó una página dorada en la historia del club catracho.

