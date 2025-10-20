Es tendencia:
“No soporta”: se metió a polémica con Herediano y ahora decide abandonar su club en pleno Apertura 2025

La situación lo obligó a irse del club, otros jugadores también meditan tomar la misma decisión en Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Victoria atraviesa una crisis muy profunda en el fútbol de Honduras, el equipo de La Ceiba marcha último en la tabla de posiciones con 5 puntos y a nivel económico están peor.

Hace unos días los jugadores del club decidieron dejar de entrenar porque les deben tres meses de salario, una situación muy incómoda para todos.

ver también

Este lunes reanudaron las prácticas, pero uno de los futbolistas del plantel no se presentó como informa el periodista Manfredo Reyes, que siempre está cerca de todas las noticias del Victoria.

¿Qué jugador del Victoria dejó de llegar al club por el crisis económica?

Se trata de Wisdom Quayé, que venía siendo titular indiscutible en la lateral derecha, pero que la crisis lo obligo a dar un paso al costado como hizo saber el comunicador.

“El Victoria reanudó trabajos el día de hoy luego de que jugadores se declararan en huelga por falta de pago, según me informan, el futbolista Wisdom Quaye abandonó ya el equipo, seguramente ya no soporta la crisis.

Por otro lado , es un hecho que el equipo tiene oferta para ser comprado, la mala noticia, es que es para sacarlo de la ciudad. Esto pasaría, si las fuerzas vivas de La Ceiba , lo permitirían”.

Wisdom Quayé y su recordada polémica con Herediano en un amistoso

La última visita de Herediano a Honduras se realizó el pasado 07 de julio, el Team vio como su segundo partido amistoso contra Victoria terminó en pelea y con la suspensión del cotejo.

Lo que se informó en aquel momento es que el defensor Wisdom Quaye hizo una terrible entrada sobre Yeltsin Tejeda, eso provocó la molestia en el banquillo de Herediano.

“Con este mensaje, deseo ofrecer mis más sinceras disculpas. Entiendo la importancia de la afición y el impacto de las acciones. Lamento profundamente cualquier decepción causada al Club Deportivo Victoria, a sus seguidores y medios de comunicación. No soy ese tipo de persona problemática y me considero tranquilo y siempre voy a respetar a quien me respeta, saludos y bendiciones”, fue el mensaje de Quaye envió para pedir disculpas, pero después disparó:

Es que ellos creen que son el Real Madrid, con todo el respeto que se merecen. Si aceptan un amistoso, hay que aceptarlo con humildad y respeto”.

ver también

La polémica quedó hasta ese momento y ahora resulta que el lateral abandonó al Victoria en pleno torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

