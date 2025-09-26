Concacaf define cuándo se decide sus futuros: Olimpia y Motagua atentos a la notificación tras vencer a Cartaginés y Alajuelense

Olimpia y Motagua están a un paso de las semifinales de la Copa Centroamericana tras ganar la ida en los cuartos de final.

Los Merengues vencieron a Cartaginés y los Azules se impusieron a Alajuelense y de esa forma sueñan con estar entre los cuatro mejores del torneo.

Sumado a eso, y a la posibilidad de un clásico internacional, ambos ven muy de cerca su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Cuál es la notificación que Olimpia y Motagua esperan?

Es en ese contexto que la Confederación confirmó fechas y detalles clave de la Copa de Campeones 2026; incluyendo el sorteo oficial y la Final del torneo.

El sorteo de The Champions Cup se llevará a cabo el martes 9 de diciembre; también se confirmó que la competencia dará inicio en febrero y culminará con la Gran Final el sábado 30 de mayo de 2026.

Serán los 27 mejores clubes de la región, clasificados por el torneo regional de cada uno, los que participarán en el máximo torneo a nivel de clubes del área.

Para la edición que clasificará al ganador al Mundial de Clubes 2029, el formato será el mismo.

De eta manera será una eliminación directa y consta de cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Las primeras cuatro rondas se jugarán en series de ida y vuelta, mientras que la Final se decidirá a partido único.

Hasta el momento ya hay 9 equipos clasificados; tres de Estados Unidos y seis de México.

Por Centroamérica habrán seis equipos clasificados siendo los cuatro semifinalistas los que obtienen boleto a los que se sumarán los dos ganadores del Play-In de la Copa Centroamericana que se disputará entre los cuatro equipos que quedaron eliminados de los cuartos de final.

Cabe destacar que el campeón de la Central American Cup clasificará directamente a los 8vos de final; los otros 5 equipos irán a Primera Ronda.

Por todo esto, Olimpia y Motagua están casi clasificados ya que cierran de local los 4tos de final y tienen ventaja; mientras que Real España buscará remontar a Plaza Amador o de lo contrario clasificar vía Play-In.

De quedar eliminado la ´Máquina´ enfrentará en el repechaje eliminatorio al perdedor entre Sporting San Miguelito o Xelajú (0-2 la ida).

Además de lo deportivo, la Champions es un gran ingreso económico para los equipos clasificados.

Calendario Copa de Campeones 2026

Sorteo Oficial: 9 de diciembre de 2025

Primera Ronda: 3-5 de febrero (semana 1), 10-12 de febrero (semana 2), 17-19 de febrero (semana 3), 24-26 de febrero (semana 4)

Octavos de Final: 10-12 de marzo (ida), 17-19 de marzo (vuelta)

Cuartos de Final: 7-9 de abril (ida), 14-16 de abril (vuelta)

Semifinales: 28-30 de abril (ida), 5-7 de mayo (vuelta)

Final: 30 de mayo (partido único)

Equipos ya clasificados

Leagues Cup (tres clubes): Inter Miami CF (USA), LA Galaxy (USA), Seattle Sounders FC (USA)

Liga MX (seis clubes): Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Deportivo Toluca FC (MEX), CF Monterrey (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX).

El camino de Centroamérica para clasificar

Campeón Copa Centroamericana Concacaf 2025

Subcampeón Copa Centroamericana Concacaf 2025

Semifinalista Copa Centroamericana Concacaf 2025

Ganador Play-In Copa Centroamericana Concacaf 2025

