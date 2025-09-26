Alajuelense lo quiso, Saprissa intentó robárselo y ahora Jorge Benguché admite la noticia que impacta a Olimpia: “Jugar en Costa Rica”

Olimpia ganó a Cartaginés y uno de los anotadores en la victoria 1-2 fue Jorge Renán Benguché. “El Toro” puso el segundo de los blancos para sacar una ventaja en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich.

Benguché hizo un enorme partido ante los “Brumosos” y en Costa Rica siempre se habla de su talento para meter anotaciones. Lo primero que hizo fue valorar la victoria de visita.

“Es un gran resultado ante un rival difícil en su casa. Desde el principio salimos con las ganas de sacar el partido y gracias a Dios se dio”.

Y agregó: “Sabemos del gol de visitante, pero vamos a estar concentrados a salir a ganar el partido de vuelta y tratar de culminar de la mejor manera la eliminatoria”.

¿Alajuelense o Saprissa? Jorge Benguché responde a la pregunta que más le hicieron en Costa Rica

A la hora de ser consultado sobre jugar en la Liga de Costa Rica ante los rumores que lo ponen enAlajuelense y Saprissa en cada mercado de fichajes, respondió:

“Si, se dieron esos rumores y me alegraría mucho venir a jugar a la liga de ustedes, de Costa Rica, pero a ver que dice Dios más aldelante”.

Hay algún equipo en especifico: “No hubo nada hasta los momentos, al final es una decisión que se pueda dar más adelante. Tengo contrato con Olimpia y eso se respeta hasta el final”.

Y argumentó sobre si le seduce jugar en Costa Rica: “Si, una gran liga que ya días vengo viendo y primeramente Dios a ver que sucede más adelante”.

Olimpia se enfrentará a Cartaginés el próximo 02 de octubre en la vuelta de los cuartos de final en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. La hora del encuentro es a las 8:00 d la noche.

