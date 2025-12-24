Es tendencia:
Juega Cristiano Ronaldo: qué partidos hay hoy, 24 de diciembre, y cómo verlos en Centroamérica

Conozca todos los detalles para ver algunos de los partidos más relevantes de hoy, miércoles 24 de diciembre, en Centroamérica.

Por Maximiliano Mansilla

© GettyLos partidos de hoy, 24 de diciembre de 2025, y cómo verlos en Centroamérica.

El fútbol internacional no se detiene. Este miércoles 24 de diciembre, con la Navidad a la vuelta de la esquina, los aficionados del deporte rey en Centroamérica podrán disfrutar de algunos partidos interesantes. Aunque el que se robará todas las miradas tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo.

El “Bicho” podría jugar su último encuentro del año cuando Al-Nassr reciba a Al-Zawraa (Irak) por la última jornada del Grupo D de la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-2026. Los saudíes lo lideran con 15 puntos y ya están clasificados a los octavos de final.

Aunque también habrá acción por parte de dos selecciones clasificadas al Mundial 2026: Argelia y Costa de Marfil —rival de Curazao, uno de los representantes de Concacaf en la cita máxima— se enfrentarán a Sudán y Mozambique, respectivamente, en el marco de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones.

Cerca de Cristiano Ronaldo: en El Salvador negocian para que dos joyas de La Selecta den el salto a Arabia Saudita

ver también

Cerca de Cristiano Ronaldo: en El Salvador negocian para que dos joyas de La Selecta den el salto a Arabia Saudita

A continuación, en FCA le brindaremos los detalles para que usted pueda ver los partidos más relevantes del día en suelo centroamericano.

Partidos de hoy, 24 de diciembre: horario y dónde ver en Centroamérica

Copa Africana de Naciones

Solo los juegos de Burkina Faso y Camerún serán transmitidos por Claro Sports en la región. El horario corresponde a Centroamérica (entre paréntesis, la hora panameña).

  • Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial – 6:30 a.m. (7:30)
  • Argelia vs. Sudán – 9:00 a.m. (10:00)
  • Costa de Marfil vs. Mozambique – 11:30 a.m. (12:30)
  • Camerún vs. Gabón – 2:00 p.m. (3:00)
AFC Champions League 2

Solo el partido del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo será transmitido en la región y lo podrá ver suscribiéndose a Disney+. El horario corresponde a Centroamérica (entre paréntesis, la hora panameña).

  • Al Wasl vs. Al Wihdat – 10:00 a.m. (11:00)
  • Muharraq vs. Esteghal – 10:00 a.m. (11:00)
  • Al Ahli vs. Andijan – 10:00 a.m. (11:00)
  • Arkadag vs. Khalidiya – 10:00 a.m. (11:00)
  • Al Nassr vs. Al Zawraa – 10:00 a.m. (11:00)
