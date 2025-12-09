Concacaf hace oficial los duros rivales que enfrentarán Olimpia y Real España en Copa de Campeones 2026

Olimpia y Real España son los dos representantes de Honduras en la Copa de Campeones de Concacaf 2026. Motagua se quedó a un lado por no conseguir hacer una buena participación en la fase de eliminación de la Copa Centroamericana.

Anteriormete solo los Azules compitieron, Olimpia tuvo un bache de dos años que se quedó en fase de grupos, pero ahora regresa.

Este martes se dio el sorteo y ambos equipos catrachos conocieron sus rivales. Algo que estaban esperando para comenzar a hacer la planificación del 2026.

¿Qué rivales enfrentarán Olimpia y Real España en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026?

Olimpia se medirá al Club América. El equipo con más títulos de Honduras y el de México se verán las caras, ya tienen un antecedente reciente que fue la Concachampiosn 2021 donde los aztecas vencieron al León.

En la ida el partido acabó 1-2 a favor del América y la vuelta la ganó Olimpia 0-1. Al final la serie se definió por goles de visitante.

De pasar de ronda, el León se medirá ante el ganador de la llave entre Philadelphia y Defence Force.

Real España tampoco enfrentará a un rival fácil, ya que en su cruce se enfrentará a LAFC, uno de los mejores equipos de la MLS.

Jeaustin Campos buscará competir, aunque no podrá estar en el partido, ya que Concacaf le tiene una castigo que sigue cumpliendo.

Si Real España avanza de ronda se medirá a Alajuelense de Costa Rica, que está ya clasificado a la siguiente ronda por haber ganado la Copa Centroamericana por tercera vez consecutiva.

