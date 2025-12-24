Machillo Ramírez lo quiere, pero Alajuelense le cerró las puertas: el 9 extranjero que pedía la afición no llegará a la Liga

La Liga Deportiva Alajuelense, bajo la dirección del Machillo Ramírez, ya empieza a planificar de cara a la temporada 2026, luego de un año muy exitoso en el que logró el tricampeonato de la Copa Centroamericana y alcanzó su título número 31 en el torneo local.

Con esos logros recientes, el club considera necesario reorganizar y reforzar su plantel. No obstante, en medio de los rumores de incorporaciones, se ha descartado oficialmente la llegada de un nueve extranjero que la afición de Alajuelense estaba pidiendo.

Nuevas variantes en ataque

Actualmente, Alajuelense cuenta en su ofensiva con Ronaldo Cisneros, quien viene de destacar con un torneo muy sólido, además de Joel Campbell, Doryan Rodríguez y Jeison Lucumí.

No obstante, el panorama podría modificarse en el corto plazo, ya que las salidas de Alberto Toril y Diego Campos obligan a la institución a estudiar nuevas opciones para fortalecer el ataque.

¿Cuál 9 extranjero que pedía la afición no llegará a la Liga?

Según informó el periodista Ferlin Fuentes, a pesar de los rumores que circularon en los últimos días, la llegada de Agustín Auzmendi no forma parte de los planes inmediatos de Alajuelense.

Agustín Auzmendi – Godoy Cruz

La decisión no responde a un tema deportivo porque que es un jugador que realmente le interesa al club; el asunto es totalmente financiero, ya que el atacante argentino percibe un salario cercano a los 30 mil dólares mensuales, una cifra que el club rojinegro no está dispuesto a asumir en este momento.

Según el periodista Ferlin Fuentes, en Alajuelense el análisis para reforzar el ataque se centra en encontrar un delantero que se adapte y complemente lo que ya tiene el equipo, sin alterar la estructura salarial ni condicionar otros movimientos en el mercado.

Los números de Agustín Auzmendi con Godoy Cruz

En este 2025 con la camiseta de Godoy Cruz, Agustín Auzmendi registró 31 partidos en todas las competiciones y aportó 8 goles a la ofensiva del equipo.

Sin embargo, atraviesa un momento complejo en su carrera tras el descenso de Godoy Cruz a la segunda división del fútbol argentino.

Por esta razón, se encuentra evaluando alternativas internas y opciones de préstamo que le permitan reorganizarse, pero por ahora Alajuelense no será una de esas alternativas.