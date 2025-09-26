Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

DT del Levante confirma lo que pasará con Kervin Arriaga en la Liga Española y le deja todo claro a Reinaldo Rueda

Julián Calero hablón de la situación de Kervin Arriaga que salió con unas molestias en la rodilla. La selección de Honduras pendiente al caso.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Julián Calero ha dado a conocer a Reinaldo Rueda el estado físico de Kervin Arriaga.
Julián Calero ha dado a conocer a Reinaldo Rueda el estado físico de Kervin Arriaga.

Levante ya le dio la vuelta a la derrota 1-4 ante el Real Madrid de Kylian Mbappé y se enfoca en la siguiente jornada de la Liga Española ante Getafe de visitante.

Uno de los temas que preocupó al club y a su entrenador Julián Calero es las molestias que salió Kervin Arriaga, el hondureño se retiró del estadio con un vendaje en su rodilla.

“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

ver también

“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

¿Qué pasará con Kervin Arriaga en la Liga Española?

Calero habló de la situación del “Misilito” en conferencia previa al duelo ante Getafe, dejó claro lo que pasará y cómo va a trabajar con el hondureño.

Publicidad

“Kervin tuvo molestias en el rotuliano. Unas molestias vienen derivadas de otras, pero está bien y entre los convocados. Hay que valorar cuándo darle minutos. Es un ‘6’ y me parecen muy importantes con lo que tenemos hacia arriba”.

Tweet placeholder
Publicidad

Además, antes ya había confirmado que va a trabajar poco a poco con el volante, ya que lo considera una pieza fundamental. Por ahora y para jueo ante Getafe estará en la convocatoria.

“Con Kervin hay que ir despacio porque ha tenido molestias, la lesión que tuvo, después de la recuperación ha tenido otras partes con molestias, no queremos meterle tanto para que no se vuelva a romper, por más que a mi me apetece (como jugador), estamos protegiéndolo mientras coge minutos”, contestó.

Publicidad
Con la selección de Honduras ya lo hizo: Kervin Arriaga impacta a toda la Liga Española con su gesto

ver también

Con la selección de Honduras ya lo hizo: Kervin Arriaga impacta a toda la Liga Española con su gesto

Y agregó: “Vamos a ir viendo estos días, porque es un jugador que está llamado a ser importante, porque, se intuye no”.

Levante UD juega este sábado a primera hora de la mañana (6:00 A.M hora de Honduras y Centroamérica) y Kervin perfila ir al banquillo, en ningún partido arrancó de inicio, todavía.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Dile a la gente en Honduras…”: Kervin Arriaga sale al paso y confirma si estará o no ante Costa Rica
Honduras

“Dile a la gente en Honduras…”: Kervin Arriaga sale al paso y confirma si estará o no ante Costa Rica

Kervin Arriaga es fichado por selecto club y esto tiene que ver el Real Madrid: Honduras lo festeja
Honduras

Kervin Arriaga es fichado por selecto club y esto tiene que ver el Real Madrid: Honduras lo festeja

Con la selección de Honduras ya lo hizo: Kervin Arriaga impacta a toda la Liga Española con su gesto
Honduras

Con la selección de Honduras ya lo hizo: Kervin Arriaga impacta a toda la Liga Española con su gesto

Se confirma la baja más dolorosa para Costa Rica
Costa Rica

Se confirma la baja más dolorosa para Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo