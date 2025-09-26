DT del Levante confirma lo que pasará con Kervin Arriaga en la Liga Española y le deja todo claro a Reinaldo Rueda

Levante ya le dio la vuelta a la derrota 1-4 ante el Real Madrid de Kylian Mbappé y se enfoca en la siguiente jornada de la Liga Española ante Getafe de visitante.

Uno de los temas que preocupó al club y a su entrenador Julián Calero es las molestias que salió Kervin Arriaga, el hondureño se retiró del estadio con un vendaje en su rodilla.

¿Qué pasará con Kervin Arriaga en la Liga Española?

Calero habló de la situación del “Misilito” en conferencia previa al duelo ante Getafe, dejó claro lo que pasará y cómo va a trabajar con el hondureño.

“Kervin tuvo molestias en el rotuliano. Unas molestias vienen derivadas de otras, pero está bien y entre los convocados. Hay que valorar cuándo darle minutos. Es un ‘6’ y me parecen muy importantes con lo que tenemos hacia arriba”.

Además, antes ya había confirmado que va a trabajar poco a poco con el volante, ya que lo considera una pieza fundamental. Por ahora y para jueo ante Getafe estará en la convocatoria.

“Con Kervin hay que ir despacio porque ha tenido molestias, la lesión que tuvo, después de la recuperación ha tenido otras partes con molestias, no queremos meterle tanto para que no se vuelva a romper, por más que a mi me apetece (como jugador), estamos protegiéndolo mientras coge minutos”, contestó.

Y agregó: “Vamos a ir viendo estos días, porque es un jugador que está llamado a ser importante, porque, se intuye no”.

Levante UD juega este sábado a primera hora de la mañana (6:00 A.M hora de Honduras y Centroamérica) y Kervin perfila ir al banquillo, en ningún partido arrancó de inicio, todavía.

