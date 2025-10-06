Es tendencia:
“Con el alma”: Honduras confirma a Concacaf la noticia que puede dejar sin Mundial a Costa Rica

Toda Honduras se alista para vivir una tremenda fiesta en las Eliminatorias de Concacaf ante Costa Rica. Descubre que es lo que pasa.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

La selección de Honduras ya sabe lo que se espera ante Costa Rica.
A tres días para que Honduras se enfrente a Costa Rica por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf, la Federación de Fútbol de Honduras ha comunicado una gran noticia.

El partido que se jugará en el estadio Morazán de San Pedro Sula vivirá un llenazo, ya que la FFH dio a conocerque ya no hay boletos disponibles.

¿Cuántas personas verán el Honduras vs. Costa Rica?

De esta forma se ha confirmado que son 18 mil personas las que estarán presentes para el Honduras vs Costa Rica por el grupo C.

“La afición catracha respondió con el alma… los sectores de Sol, Sombra y Preferencial están totalmente agotados para la batalla en San Pedro Sula. Gracias por demostrar, una vez más, que el corazón de LA H siempre latirá con fuerza donde se juegue y este 9 de octubre, el Estadio Francisco Morazán se llenará de pasión y orgullo catracho rumbo a United 2026”, señaló la Federación de Fútbol de Honduras.

A pesar de que los precios eran muy elevados, la afición le ha respondido a la Bicolor que sabe que es vital un triunfo para clasificar a la Copa del Mundo.

Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula el jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).

