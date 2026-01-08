Es tendencia:
Mientras Olimpia ganó la Copa 40, Motagua recibió el peor golpe desde Costa Rica en el mercado de fichajes

No solo el nuevo título de Olimpia lastima a Motagua, si no que también hay una noticia que se confirmó y es un duro revés para el Ciclón.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Desde Costa Rica se confirma una noticia que lastima mucho a Motagua.
Olimpia supo cerrar de la mejor forma el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El León levantó su Copa número 40 de su historia y con ello igualó a Saprissa como los equipos de Centroamérica con más título.

Motagua, el eterno rival merengue, tuvo que ver cómo su rival se volvió a coronar, cosas que ellos no hacen desde diciembre de 2024, lo único que pueden presumir es que se la ganaron a los blancos.

Mientras todo esto sucede, el Azul Profundo, dirigido por Javier López ha recibido un tremendo revés sobre uno de los fichajes que tanto quería para el Clausura 2026. La noticia se hizo oficial este jueves.

¿Por qué desde Costa Rica golpean duro a Motagua?

Pues acontece que Jesús Batiz se marchó de Cartaginés y firmó un contrato por un año con el Sporting FC. Este club de Costa Rica se adelantó a Motagua que quería al extremo hondureño de 26 años.

Javier López se va quedar con ganas de tenerlo y ahora tendrá que salir al mercado de fichajes para encontrar ese jugador picante que tanto buscan para este 2026.

El Club Sport Cartaginés anunció la salida anticipada del delantero hondureño Jesús Batiz, quien tenía seis meses de contrato restantes, pero que tras arreglar con el equipo se pactó su marcha.

Sporting FC será el el sexto equipo en la carrera de Batiz, ya que antes jugó para Aiolikos FC de Grecia, New Amsterdam F.C, Rochester, de Estados Unidos, Toronto, de Canadá y Cartaginés de Costa Rica.

