El Club Sport Herediano está pasando por su peor momento en el año a nivel deportivo. El equipo florense volvió a perder este jueves ante la Liga Deportiva Alajuelense. Esta vez fue victoria por 3-1 para los Manudos, que dejaron al Team en una situación muy complicada.

El último triunfo del equipo que comanda Jafet Soto tácticamente fue el 31 de agosto ante Liberia, por la sexta jornada del Torneo Apertura. Desde entonces, el conjunto rojiamarillo acumuló cuatro derrotas y dos empates que lo dejan fuera de clasificación a la fase final. Por eso, el entrenador se mostró muy enojado con sus jugadores en conferencia de prensa.

Por si fuera poco, Jafet Soto tendrá que tomar medidas extraordinarias para los próximos partidos por una reglamentación que dispone la Unafut a todos los equipos. De no cumplirla, sufrirá una sanción que lo dejarían sin posibilidades de conquistar el Apertura 2025.

Jafet Soto contra las cuerdas por la regla de minutos Sub-21 de la Unafut

En lo que va del campeonato, Herediano alineó a futbolistas Sub-21 en un total de 697 minutos. El mínimo que debe alcanzar es 1200. De no llegar a esta cantidad, será castigado con una multa y una quita de puntos como lo detalla en su reglamento la Unión de Clubes de la Primera División de Costa Rica (UNAFUT).

Este jueves, el único Sub-21 que sumó tiempo en el terreno de juego fue Keymar McLean. El defensor central completó 45 minutos y fue reemplazado cuando finalizó la primera parte. Además, es el único que tendría minutos en lo que queda del campeonato, ya que los otros U21 son Emmanuel Garita (tercer portero) y Diego Velásquez, quien hoy no está en la consideración para el primer equipo.

De continuar a este ritmo, Herediano no llegará con los minutos exigidos por Unafut. Jafet Soto debe colocar a McLean 84 minutos por partido, en caso de que sea considerado como el único futbolista U21. Le quedan solo seis juegos: Liberia, Cartaginés, Puntarenas, Saprissa, San Carlos y Pérez Zeledón.