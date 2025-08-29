Honduras impacta a Concacaf y pone a Costa Rica a sus pies a solo días de iniciar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Las Eliminatorias Mundialistas están a la vuelta de la esquina con, literalmente, solo días para iniciar.

Honduras y Costa Rica revivirán su histórica rivalidad ya que comparten grupo en la Tercera Ronda, pero también se han medido en la Copa Centroamericana con sus diferentes clubes.

Los ticos tuvieron 4 representantes: Saprissa, Herediano, Alajuelense y Cartaginés; mientras que los catrachos contaron con Olimpia, Motagua y Real España en la fase de grupos.

Honduras pone a sus pies a Costa Rica en la Copa Centroamericana

El primer gran golpe antes de iniciar las Eliminatorias lo dio Honduras gracias a sus clubes más grandes.

Los Leones, las Águilas y la Máquina clasificaron a los 4tos de final de la Copa CA y le permitieron a Honduras meter un pleno a la siguiente fase.

Gracias a las grandes actuaciones de los 3 grandes, los hondureños pueden presumir de un 100% de efectividad en el torneo de la región.

Olimpia, Real España y Motagua lograron el pleno para Honduras.

No es ese el caso de Costa Rica que, debido a las penosas presentaciones de Saprissa y Herediano, su efectividad bajó literalmente al doble con respecto a la hondureña.

Por el futbol costarricense solo Alajuelense y Cartaginés lograron clasificar de la fase de grupos por lo que el balompié tico solo cuenta con 50% de efectividad.

El dato es peor para los ´Pura Vida´ ya que su liga no fue ni siquiera la segunda con más clasificados; ese cupo se lo terminó llevando Panamá.

Efectividad de cada liga en la Copa Centroamericana

Honduras : 3/3 clasificados. 100% efectividad

: Panamá: 2/3 clasificados. 66% efectividad

Costa Rica: 2/4 clasificados. 50% efectividad

Guatemala: 1/3 clasificados. 33% efectividad

Nicaragua: 0/2 clasificados. 0% efectividad

El Salvador: 0/2 clasificados. 0% efectividad

Belice: 0/1 clasificados. 0% efectividad