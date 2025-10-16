Salto millonario: Josimar Alcócer recibe la noticia que impacta de lleno su futuro en Europa

Josimar Alcócer ha sido una pieza muy importante para la Selección de Costa Rica en la última doble fecha de Eliminatorias. El que vistió el número 10 en este mes de octubre jugó todos los minutos posibles ante Honduras en San Pedro Sula y el pasado martes contra Nicaragua.

Gracias a su enorme crecimiento futbolístico, tanto en La Sele como en el Westerlo de Bélgica, Alcócer recibió en los últimos días una gran noticia que impactará de lleno en su carrera profesional, ya que desde ahora será cotizado de otra manera.

¿Cuánto vale Josimar Alcócer, figura de la Selección de Costa Rica?

El sitio especializado en los valores de los futbolistas, Transfermarkt, aumentó considerablemente el precio del ex Alajuelense. Su valor era de 2.2 millones de euros antes de la actualización. Ahora, está tasado en 3.5 millones de euros, lo que significa que incrementó un total de 1.3 millones, es decir, más del 50 por ciento.

El valor de mercado de Alcócer según Transfermarkt.

Con este nuevo valor de mercado, Alcócer podrá costar un precio más alto en el futuro en caso de que el conjunto belga tome la decisión de venderlo. Por si fuera poco, pasó a ser el tercer futbolista mejor valorado de su equipo según Transfermarkt. Sólo lo superan el capitán Doğucan Haspolat con un precio de 5 millones y Tuur Rommens con 4.

¿Cuál es el jugador de Costa Rica más caro?

Entre los ticos, Josimar Alcócer se ubica en el cuarto lugar de los futbolistas más caros. El primero, por una amplia diferencia, es Manfred Ugalde. El delantero del Spartak de Moscú suma un valor de 15 millones de euros. Le sigue Alonso Martínez con 6 y Patrick Sequeira con 4.

Cabe recordar que Alcócer tiene apenas 21 años, por lo que tiene grandes posibilidades de acrecentar su precio de cara al futuro. En la Jupiler Pro League, gana cada vez más terreno entre goleadores y asistidores. A su corta edad, se posiciona como uno de los mejores de su equipo, lo que podría traerle grandes beneficios en cuanto al salario y la consideración del club hacia su figura.