Se lo dicen desde España: Bolillo Gómez recibe el veredicto que sepulta el sueño de El Salvador rumbo al Mundial 2026

La Selección de El Salvador había comenzado con todo su camino en la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Con Hernán “Bolillo” Gómez al mando, los cuscatlecos sorprendieron en el arranque al llevarse tres puntos de oro en su visita a Guatemala, un triunfo que ilusionó a la afición y que los dejaba bien perfilados de cara a la seguidilla de tres partidos como local en el Estadio Cuscatlán.

Sin embargo, la serie en casa terminó siendo un desastre absoluto: derrota 2-1 ante Surinam, caída 0-1 frente a Panamá y un nuevo golpe 0-1 ante los chapines. Ese último tropiezo resultó letal, ya que los salvadoreños quedaron en el fondo del Grupo C con apenas 3 puntos, muy lejos de Guatemala (5), Panamá (6) y Surinam (6).

El panorama no podría ser más sombrío: en las dos jornadas que restan, El Salvador no volverá a jugar como local. Deberá viajar primero a Paramaribo para visitar al líder Surinam el 13 de noviembre, y luego cerrar su participación en Ciudad de Panamá, ante los canaleros, en el Rommel Fernández el 18 de noviembre. Una misión que parece casi imposible.

Las ilusiones mundialistas se desploman (Selección de El Salvador).

El sueño queda enterrado

Desde España, el reconocido periodista y estadígrafo MisterChip analizó el presente del conjunto cuscatleco y lanzó una sentencia que terminó de enterrar las ilusiones mundialistas en suelo salvadoreño.

En su canal de YouTube, el español fue tajante al evaluar las chances del equipo de Bolillo Gómez: “El Salvador tiene los dos partidos fuera, necesita un auténtico… no sé si milagro, pero necesita ganar los dos partidos que le quedan, en Surinam y Panamá, algo que va a ser bastante complicado”, lanzó.

“La verdad que el proceso empezó muy bien con esa victoria con el gol de Osorio en Guatemala pero se ha ido torciendo poco a poco. El Salvador ha perdido los 3 partidos que ha jugado en casa y así es muy difícil ir a la Copa del Mundo”, sentenció el español, terminante.

Con esa valoración, MisterChip prácticamente dio por cerradas las opciones salvadoreñas, confirmando lo que muchos temían: que el sueño mundialista volverá a escaparse.

El historial de El Salvador en mundiales

El Salvador lleva más de cuatro décadas sin participar en una Copa del Mundo —su última aparición fue en España 1982— y todo indica que la racha seguirá hasta, al menos, 2030.

Aquellas históricas participaciones dejaron un saldo demoledor: en 1970, cayeron 3-0 ante Bélgica, 3-0 ante México y 2-0 con la URSS; y en el ‘82, sufrieron la peor goleada de la historia de los mundiales (un humillante 1-10 ante Hungría), además de derrotas 0-1 y 0-2 ante Bélgica y Argentina.