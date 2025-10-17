Le ponen nombre y apellido al jugador destrozado por Jafet Soto en Herediano: “Soberbia y falta de humildad”

El ambiente en el Club Sport Herediano sigue caliente tras la derrota ante la Liga Deportiva Alajuelense y las duras palabras de su técnico y presidente, Jafet Soto, quien volvió a encender la polémica con declaraciones que no dejaron a nadie indiferente. En una nueva conferencia de prensa, el dirigente florense apuntó directamente contra algunos de sus propios jugadores, a quienes acusó de falta de compromiso y humildad.

Soto no se guardó nada y fue contundente al referirse a los futbolistas que decidieron abandonar el club en medio de la temporada. Sin mencionar nombres en un inicio, habló de actitudes que, según él, rompieron con los valores del equipo bicampeón nacional.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre este futbolista?

“Entró la soberbia, la falta de humildad y compromiso. Es increíble cómo en un equipo bicampeón hay jugadores que se fueron porque pidieron irse. Uno no espera eso de futbolistas que tienen todo para seguir compitiendo aquí”, expresó el entrenador con tono firme.

Pocas horas después, las miradas de la prensa apuntaron hacia un nombre concreto: Fernán Faerron. El defensor fue el último jugador en salir del Herediano en medio de tensiones internas, y su salida coincidió con los señalamientos de Soto.

Fernan Faerron sería el apuntado por Jafet Soto. (Foto: CSH)

Faerron, quien había llegado como una de las apuestas del club para reforzar la defensa, explicó tras su desvinculación que su decisión fue “personal” y que hubo “detalles sin resolver”, aunque evitó entrar en polémicas. Sin embargo, sus palabras contrastan con la versión del técnico, quien dejó entrever que su partida se debió a un conflicto de roles y actitudes dentro del vestuario.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Jafet Soto no se guarda nada contra sus jugadores, un futbolista de Herediano salió a responderle: “No creo que sea así”

“Uno no espera que jugadores del equipo bicampeón tomen la decisión de irse porque dicen tener un rol diferente en el equipo, y ese rol se lo dan ellos mismos. Obviamente, yo acá no le ruego a nadie; el que quiere estar, está”, afirmó Soto, dejando claro que no habrá contemplaciones para quienes no compartan su visión.

El dirigente cerró con una frase que sonó a advertencia para los que siguen en el plantel: “Eso marca mucho el compromiso, sobre todo la responsabilidad de un profesional que debe tener cualquier jugador a la hora de estar en primera división.”