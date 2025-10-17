La Selección de Costa Rica logró dos resultados importantes en el Grupo C de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Empató contra el líder Honduras en San Pedro Sula y pudo ganar el que tuvo como local frente a Nicaragua por 4-1 en el Estadio Nacional.

Estos cuatro puntos le permitieron a La Sele posicionarse en el segundo lugar, a sólo dos del primero Honduras. Lo más destacado de esta doble fecha es que pasó a depender de sí misma para ir a la próxima Copa del Mundo. Si saca los seis que restan, estará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Confirmado por FIFA: Costa Rica asciende en el ranking de selecciones

Además de estos resultados, Costa Rica ganó una mejor posición en el ranking FIFA de selecciones. El equipo comandado por Miguel Herrera ascendió dos lugares y ya se ubica en el puesto 45 entre todos los seleccionados nacionales a nivel mundial.

La Sele continúa, con esta posición, en el quinto puesto entre todas las selecciones de Concacaf. Apenas es superada por México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Le saca una ventaja de 19 puestos a Honduras, su máximo rival en las Eliminatorias.

Este ascenso significa una gran noticia para el Piojo Herrera, teniendo en cuenta que en la última ventana Costa Rica había perdido siete lugares en el ranking. De repetir estos resultados en noviembre, podrá estar cerca de la posición número 40, la mejor que tuvo en este 2025.

La importancia del Ranking FIFA para Costa Rica

Esta noticia tendrá mucho valor para la Fedefútbol si termina clasificando al Mundial 2026. La FIFA organiza los copones de cada grupo dependiendo el ranking en el que se encuentre cada selección. Por eso, si la Tricolor sigue escalando, podría evitar a rivales de gran jerarquía en la justa mundialista.

