Centroamérica de rodillas ante Honduras camino al Mundial 2026: Costa Rica y Panamá, las grandes favoritas, no esperaban esto

Antes de comenzar las Eliminatorias de Concacaf, Costa Rica, Panamá y Jamaica eran las grandes favoritas para avanzar como primeras de sus grupos camino al Mundial 2026.

Todo esto ha cambiado en la cancha al menos para dos de ellas, la única que está cumpliendo las expectativas es Jamaica, que va primera del sector B y dependiendo de ellos mismos para estar en la Copa del Mundo.

Costa Rica y Panamá se complicaron la vida por completo y son segundas de sus grupos, ambas con 6 puntos. Estas favoritas no han cumplido con lo que en sus países esperaban.

El que sorprende a toda Centroamérica es Honduras, la Bicolor no llegaba como candidata para clasificar de forma directa, pero a pesar de todo están haciendo una muy buena Eliminatoria.

¿Qué está consiguiendo Honduras que nadie de Centroamérica tiene?

La escuadra que dirige Reinaldo Rueda es hasta ahora la que tiene un cupo directo al Mundial y no solo eso, es la única de Centroamérica que lidera su sector y con mejor diferencia.

Honduras suma 8 unidades sobre 6 de Costa Rica, en los otros grupos la ventaja es de 1 (caso de Jamaica -9- sobre Curazao -8-) y Panamá que iguala en unidades (6) con Surinam.

Guatemala (5 puntos) y El Salvador (3), que pelean en el mismo grupo de los canaleros, son tercero y cuarto respectivamente. Nicaragua ya está prácticamente eliminada. Solo los catrachos por ahora dependen de si mismo.

Se resalta esto y también que los dirigidos por Reinaldo Rueda son la única selección de las Eliminatorias de Concacaf que no ha recibido gol en cuatro fechas jugadas.

Partidos que restan en las Eliminatorias de Concacaf

Grupo A

13 de noviembre

Surinam vs El Salvador (4:00 P.M)

Guatemala vs Panamá (8:00 P.M)

18 de noviembre

Panamá vs El Salvador (7:00 P.M)

Guatemala vs Surinam (7:00 P.M)

Grupo B

13 de noviembre

Bermudas vs Surinam (4:00 P.M)

Trinidad y Tobago (6:00 P.M)

18 de noviembre

Jamaica vs Curazao (7:00 P.M)

Trinidad y Tobago vs Bermudas (7:00 P.M)

Grupo C

13 de noviembre

Haití vs Costa Rica (6:00 P.M)

Nicaragua vs Honduras (8:00 P.M)

18 de noviembre

Costa Rica vs Honduras (7:00 P.M)

Haití vs Nicaragua (7:00 P.M)

Tabla de posiciones al momento de las Eliminatorias de Concacaf