Alajuelense la celebra: Saprissa recibe la noticia que le trae un gran dolor de cabeza en la previa del clásico nacional

A días del clásico nacional contra Alajuelense, Saprissa sufre por una noticia que le trajo complicaciones en el pasado.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

En Tibás ya saben la noticia.
En Tibás ya saben la noticia.

Este domingo, se llevará a cabo una nueva edición del clásico nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa por el Torneo Apertura 2025. Será la vez número 362 en la que medirán fuerzas desde que se enfrentaron por primera vez en 1949.

La última vez que se cruzaron fue en Tibás y terminó en victoria para Alajuelense por 1-0 gracias al gol de Anthony Hernández. Ahora, se verán las caras en el Alejandro Morera Soto este domingo 19 de octubre por la jornada 13 de la Liga Promérica.

En la previa del clásico que se celebrará en Alajuela, el Monstruo Morado recibió una noticia que le trae muy malos recuerdos. Este viernes, después de los partidos que se disputaron en la noche del jueves, la Comisión de Árbitros dio a conocer al hombre que impartirá justicia el próximo domingo.

¿Quién es el árbitro del clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense?

El encargado de arbitrar el clásico 362 será Steven Madrigal, quien tiene un antecedente polémico con Saprissa y que provocó en su momento el enojo de Erick Lonnis, líder del Comité Deportivo del Monstruo.

primer partido del torneo de Clausura entre Saprissa Vs Herediano
Madrigal en las semifinales entre Herediano y Saprissa. Foto: Jorge Navarro.

En el Clausura 2025, Madrigal fue el árbitro principal en la semifinal de ida que disputaron Herediano y Saprissa en La Cueva. Tuvo jugadas polémicas que pudieron haber terminado en penales para la S.

Cómo es posible que a Saprissa le anulan un gol válido contra Cartago, por una jugada que se presentan en todos los partidos y ayer (domingo ante Herediano) no revisan una mano, ni tampoco le señalan dos penales a Kendall Waston, el VAR no lo sanciona”, comentó en ese momento Lonnis, cuando todavía no era parte de la institución morada.

El arbitraje completo que dirigirá el clásico entre Alajuelense y Saprissa

Además de Madrigal como árbitro principal, los asistentes serán Luis Granados y Jeriel Valverde. Como cuarto árbitro estará Juan Gabriel Calderón. En el VAR, David Gómez y Octavio Jara serán los encargados.

