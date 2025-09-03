Honduras queda en shock: el valor de un jugador de Haití eclipsa a toda la Bicolor rumbo al Mundial 2026

La historia de la selección de Honduras es mucho más rica en cuanto logros que la de Haití, luego todo se define en la cancha, pero hay un tema que está dando mucho de qué hablar.

Todos pensaban que la Bicolor que dirige Reinaldo Rueda tiene un mejor precio en cuanto a los jugadores, pero Transfermarkt ha dado un duro golpe, ya que está situación no es así.

ver también Jugó un solo partido con Reinaldo Rueda en Honduras, fue borrado por culpa de Costa Rica y ahora vive un calvario

Resulta que un solo jugadores es más que caro que toda la convocatoria de la selección de Honduras. Juega en la Premier League y se trata de:

Publicidad

Publicidad

Jean-Ricner Bellegarde (21 millones de dólares), es uno de los más destacados, jugó para las categorías menores de Francia, pero al final no lo tomaron en consideración.

Pertenece al Wolverhampton de la Premier League y es una de las amenazas de las que Honduras se tiene que cuidar. Es la primera vez que jugará para Haití tras no tener oportunidad con Francia.

Publicidad

El más caro de Honduras es Luis Palma, pero a diferencia de Bellegarde, el catracho tiene un valor de 3,5 millones de dólares.

Publicidad

Incluso, Palma Oseguera es superado por el segundo que tiene un precio de 3,7 millones de dólares y se trata de Frantzdy Pierrot

Publicidad

Valor Haití: 33,7 millones de euros (39,3 millones dólares)

Jugadores mejor valorados:

–Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton): 18 millones de euros (21 millones de dólares)

–Frantzdy Pierrot (AEK): 3,2 millones de euros (3,7 millones de dólares)

ver también Ya es oficial: Honduras recibe la sentencia de Concacaf que lo puede clasificar al Mundial 2026

–Jean-Kévin Duverne (Nantes): 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares)

–Danley Jean Jacques (Philadelphia Union): 2 millones de euros (2,3 millones de dólares)

–Carlens Arcus (Angers): 1,8 millones de euros (2,1millones de dólares)

Valor Honduras: 15 millones de euros (17,5 millones de dólares)

Jugadores mejor valorados:

–Luis Palma (Lech Poznan): 3 millones de euros (3,5 millones de dólares)

–David Ruiz (Inter Miami): 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares)

–Joseph Rosales (Minnesota United): 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares)

–Choco Lozano (Santos Laguna): 1 millón de euros (1,1 millones de dólares)

–Deybi Flores (Al-Najma SC): 800 mil euros (933 mil dólares)

Publicidad