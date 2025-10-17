Es tendencia:
Fuera del clásico: Saprissa confirma la baja que más le duele a Vladimir Quesada para enfrentar a Alajuelense

Pensando en el duro partido ante Alajuelense, Vladimir Quesada no podrá contar con una pieza clave que tiene en la plantilla de Saprissa.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Vladimir Quesada tendrá una dura baja ante Alajuelense. (Foto: Saprissa)

El Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense ya calienta motores, y mientras los morados afinan detalles para defender el liderato del Torneo de Apertura 2025, el técnico Vladimir Quesada recibió una noticia que altera sus planes para el domingo.

En la conferencia de prensa previa al gran duelo, el entrenador tibaseño confirmó que uno de sus futbolistas más determinantes no podrá estar disponible por una molestia física que lo ha venido aquejando en los últimos días.

¿Quién es el futbolista de Saprissa que no podrá estar en el clásico?

La baja en cuestión es la de Gerson Torres, quien se ha convertido en una de las figuras más desequilibrantes del Saprissa durante el campeonato. Su velocidad, capacidad de desborde y pegada lo habían consolidado como titular indiscutible, por lo que su ausencia será especialmente sensible ante un rival de la jerarquía de Alajuelense.

Sin dar rodeos, Quesada explicó que el jugador sufrió una lesión muscular en la pantorrilla, lo que lo marginará del compromiso más importante del semestre.
“Con él tenemos que esperar, esperamos que la otra semana ya pueda realizar trabajos en cancha”, comentó el técnico, quien lamentó no poder contar con una de sus principales armas ofensivas.

Gerson Torres no podrá estar contra Alajuelense. (Foto: La Nación)

Minutos después, el estratega se refirió al gran rendimiento que Gerson Torres ha mostrado a lo largo del torneo, destacando su influencia en el funcionamiento del equipo: “Ha hecho un buen torneo, al igual que los otros integrantes del plantel”.

Aun así, Vladimir Quesada confía en la profundidad de su plantel y en la mentalidad del grupo para encarar el clásico en el Estadio Ricardo Saprissa.
“Esperamos un gran nivel por parte de la Liga y un buen ambiente para el próximo domingo, donde buscaremos extender el liderato”, expresó el técnico morado.

