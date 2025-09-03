La tajante decisión de Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Haití y que manda un claro mensaje a Nicaragua

Dos días faltan para el inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias en Concacaf y las selecciones ya se preparan para duelos de alto calibre.

Honduras enfrentará en esta doble fecha a Haití y Nicaragua; primero como visitante y luego cerrará como local este mes de septiembre.

La H buscará un inicio perfecto para acercarse al único boleto directo de cara al Mundial United 2026 que entrega el Grupo C.

¿Qué decisión tomó Reinaldo Rueda pensando en Nicaragua?

Se debe recordar que en el debut, la ´H´ enfrentará a Haití pero lo hará en cancha neutral ya que la sede del encuentro es en Curazao.

Reinaldo Rueda es muy consciente que se debe sacar provecho de esa situación pero que también ser fuerte de local es clave para soñar con una clasificación.

Es por eso ha modificado todo el itinerario del combinado nacional hondureño para su visita de este viernes.

Rueda ha tomado la decisión de hacer un “viaje exprés” a Curazao y regresar lo más rápido posible para preparar el partido ante Nicaragua del próximo martes en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Es así como Honduras realizará su último entrenamiento este miércoles en territorio catracho y luego estará viajando a Curazao en horas de la noche.

Cabe destacar que en primera instancia los planes eran los de estar 3 días en territorio curazoleño pero esa opción ya fue desechada.

La delegación hondureña viajará en un vuelo chárter contratado por la Federación de Fútbol y este jueves hará el reconocimiento de cancha del Estadio Ergilio Hato.

Finalmente el viernes se preparará para el encuentro contra los haitianos y el sábado en horas de la madrugada partirá de regreso a Honduras.

El mensaje del seleccionador es claro: No descuida ni regala un segundo la preparación del partido ante los “Nicas”.

Cabe destacar que la Bicolor ya cuenta con plantel completo luego de que Luis Palma completara la convocatoria de la Bicolor.

Misma situación no la tiene Haití que hasta este martes no cuenta con todos sus legionarios lo que puede darle una ventaja al cuadro catracho.

Honduras y Haití se verán las caras este viernes a las 6:00 pm hora de Honduras en la Jornada 1 de la Ronda Final.

Itinerario de Honduras para el duelo ante Haití

Miércoles Por la tarde: Último entrenamiento en Honduras

Miércoles Por la noche: Viaje a Curazao en vuelo chárter

Jueves: Conferencia de prensa y reconocimiento de cancha

Viernes: Partido v Haití

Sábado: Viaje de regreso a Honduras

