La imagen de Keylor Navas consolando al portero de Nicaragua, Miguel Rodríguez, dio la vuelta al mundo. El tico fue elogiado por todos tras haberse acercado al nicaragüense, quien sufrió cuatro goles en el duelo de Eliminatorias ante Costa Rica.

El ex Real Madrid sólo tuvo palabras de aliento hacia Rodríguez, no así por parte de su entrenador, el Fantasma Figueroa. El DT incendió al portero y le echó la culpa de la derrota en el Estadio Nacional. Por eso, el gesto de Keylor tuvo una mayor relevancia.

El nuevo gesto de Keylor Navas en México que conmueve a todos

En la misma semana, el portero de los Pumas UNAM volvió a sorprender al mundo del fútbol por otra acción. Esta vez fue con un compañero del equipo universitario, a quien se le extravió el perro en una ciudad del estado de Guanajuato, México.

Aaron Ramsey, compañero del costarricense en Pumas, perdió a su perro Halo y decidió publicar un video en el que pedían por el regreso de su mascota. Como recompensa, ofrecía 10 mil dólares.

Ante esta triste noticia para el volante del conjunto felino, Keylor Navas compartió este video en el que pedían por la aparición del animal. En dicha grabación, mencionaron el área de Hipsterrier, la zona en la que el beagle se habría perdido.

Este viernes, el ex Arsenal volvió a compartir una publicación en su cuenta de Instagram pidiendo por el rescate de su perra Halo. A cuatro días de haber desparecido, no tienen novedades acerca de su paradero.

