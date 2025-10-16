El Bolillo Gómez ya lo sabe: Panamá da a conocer la noticia que más temía El Salvador para su partido rumbo al Mundial 2026

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció oficialmente el “Sold Out” para el crucial partido entre la Selección de Panamá y El Salvador, correspondiente a la última fecha de la Eliminatoria Mundialista de la CONCACAF. El encuentro se disputará el martes 18 de noviembre en el histórico Estadio Rommel Fernández, donde los boletos se agotaron apenas horas después de ponerse a la venta, reflejando la gran expectativa que ha generado el cierre del Grupo A.

El ambiente en la afición canalera es de total entusiasmo, ya que el equipo dirigido por Thomas Christiansen llega en una posición privilegiada para buscar su clasificación al Mundial del 2026. Tras cuatro jornadas disputadas, Panamá y Surinam lideran el grupo con seis puntos, seguidos muy de cerca por Guatemala con cinco, mientras que El Salvador, bajo el mando de Hernán “Bolillo” Gómez, cierra la tabla con tres unidades.

El último antecedente entre ambas selecciones se dio en el Estadio Cuscatlán, donde Panamá logró una valiosa victoria 1-0 con gol de José Fajardo, cortando así una larga racha sin triunfos en territorio salvadoreño. Ese resultado no solo significó un impulso anímico, sino también la posibilidad de llegar con el destino en sus manos al cierre de la fase.

Panamá y El Salvador en busca del pase al Mundial

Antes del choque en el Rommel Fernández, los canaleros deberán afrontar una dura visita a la Selección de Guatemala, el jueves 13 de noviembre a las 9:00 de la noche, en un partido que puede marcar el rumbo definitivo del grupo. Ese mismo día, Surinam recibirá a El Salvador en Paramaribo, a las 5:00 P.M., lo que añadirá más dramatismo a una jornada simultánea donde cada gol podría definir el futuro de los equipos.

La FEPAFUT destacó que el apoyo de la afición será clave, por lo que instó a los hinchas a llegar temprano y alentar sin cesar desde el primer minuto. El Rommel Fernández, que lucirá un lleno total, volverá a ser el escenario de una noche que promete ser inolvidable para el fútbol panameño.

Con la ilusión intacta y el respaldo de todo un país, Panamá buscará sellar su boleto al Mundial del 2026, El Salvador también está en esa misma lucha, aunque su panorama está más que complicado debido a que depende de una combinación de resultados.