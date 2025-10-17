Luis Fernando Tena ya lo sabe: Guatemala consigue el aval de la FIFA que complica a El Salvador en el camino al Mundial 2026

Guatemala recibió la noticia que esperaba de la FIFA y que al mismo tiempo complica la situación de El Salvador en plenas Eliminatorias al Mundial 2026. Se acerca el cierre de la tercera etapa del proceso, y todas las energías están enfocadas en el objetivo máximo.

Luis Fernando Tena ya lo sabe. Cada movimiento será elemental. En este caso, la Federación Internacional les dio un envión anímico en el ranking: La Bicolor subió tres puestos con lo que pudo avanzar desde el 98° lugar hasta el 95° dentro del conteo oficial.

Por su parte, La Selecta corrió con una suerte totalmente opuesta. Esto se debe, en gran parte, a que los resultados fueron diametralmente opuestos durante la ventana de octubre. Por eso mismo, descendieron desde el lugar 90 hasta el 94°. Así y todo están por encima de Guatemala.

Hernán Darío Gómez trabajará, centralmente, en intentar el milagro deportivo de clasificar a la próxima Copa del Mundo. En caso de que lo logre, en consideración de los resultados que necesita para eso, subirá obligada en este ranking oficial.

Ranking FIFA: movimientos importantes para Guatemala en la última actualización

México continúa como el afiliado Concacaf mejor rankeado para la FIFA, ubicado en el puesto 14 del conteo. Estados Unidos y Canadá cierran el podio apartado, en los lugares 16 y 28, respectivamente. Continúa Panamá, estacionada como 31.

Curazao subió hasta el lugar 82 por todo lo hecho durante el corriente proceso de Eliminatorias al Mundial 2026. Ascendió dos lugares desde la más reciente actualización. Lo mismo para Surinam, subiendo cinco hasta pararse en el 126.

En cuanto a las ubicaciones a nivel mundial, España continúa como líder después del último rearmado. Argentina subió un puesto hasta el segundo lugar de este ranking, lo que llevó a Francia a desplazarse hasta quedar como cierre de podio.