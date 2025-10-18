Es tendencia:
Honduras

Diego Vázquez da duro golpe a Motagua y roba a uno de los fichajes que tanto querían

Diego Martín Vázquez ha robado un fichaje que en Motagua querían. Ahora lo tendrá en el Marquense de Guatemala.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Diego Vázquez fichó a su nuevo delantero para el Marquense.
Motagua siempre ha querido a los mejores jugadores de la Liga Nacional de Honduras. En 2024 uno de esos futbolistas que estaba brillando en el Victoria de La Ceiba era Ronaldo Blackburn.

El panameño anotó diez goles en el Apertura 2024 con los lecheros y puede presumir de haber goleado a los cuatro grandes del país catracho, Olimpia, Motagua, Real España y Marathón.

Técnico del Levante deja consternada a toda Honduras con lo que dijo de Kervin Arriaga tras jugar las Eliminatorias de Concacaf

Ronaldo Blackburn interó a Motagua

Motagua mostró interés en el panameño, pero este decidió irse al San Francisco en la primera división de su país.

Ahora, Diego Vázquez apegado al deseo de tener al “Toro” desde su etapa en Honduras, lo fichó para el Marquense de Guatemala, equipo que recientemente fichó al DT.

“Rolando Blackburn ya está en San Marcos. Nos llena de orgullo anunciar que nuestro delantero Panameño El Toro Blackburn ya se encuentra en tierras marquenses, listo para defender con pasión y entrega los colores del Club Deportivo Marquense”, fue como lo anunciaron.

Con 35 años, el “Toro” quiere brillar en Guatemala y demostrar por qué sigue vigente a pesar de su edad. Diego tiene el delantero que necesitaba y también hay informaciones que le interesa un jugador de Olimpia.

Se espera que Rolando Blackburn esté disponible para el encuentro ante Cobán Imperial del próximo fin de semana, duelo en el que podría vestir por primera vez los colores de Marquense y comenzar a demostrar por qué fue elegido para ser la nueva figura del ataque leonés

Se confirmó la gravedad de su lesión: Honduras ya sabe lo que pasará con Getsel Montes para los partidos contra Nicaragua y Costa Rica

Se trata de Edwin Solani Solano, el diminuto jugador no tiene minutos en Olimpia y el Marquense puede ser una buena opción para recuperar protagonismo.

