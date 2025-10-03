Honduras lo celebra: Jorge Benguché dice lo que pocos se animan sobre Costa Rica y amenaza a Alajuelense

Honduras celebró las palabras de Jorge Benguché, quien dijo lo que muy pocos se animan sobre Costa Rica y hasta amenazó a Liga Deportiva Alajuelense. Este futbolista sorprendió con sus palabras a toda la afición. Se espera una respuesta.

Olimpia se impuso a Cartaginés en el segundo partido por 3-1, lo que resultó en un global de 5-2 y lo transformó en semifinalista de la Copa Centroamericana del 2025. Benguché fue autor de dos tantos y dio su análisis de lo vivido en cancha.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Celebro una clasificación muy bonita, muy importante por todo lo que veníamos arrastrando desde los torneos anteriores. Gracias a Dios, se logra la clasificación y estamos muy contentos por eso. El trabajo me ha llevado a hacer las cosas bien, y es por ahí que vamos a seguir, en esa misma línea”, señaló.

“El equipo se mentalizó en hacer un buen torneo. Creo que, por ahí, nos tocó lo que veníamos arrastrando y creo que se dieron las cosas. Opino que hoy se ganó desde el trabajo. Salimos con la mentalidad de querer hacer las cosas bien, con toda la mentalidad de ganar, y creo que eso fue por ahí”, comentó.

Publicidad

ver también Alajuelense lo quiso, Saprissa intentó robárselo y ahora Jorge Benguché admite la noticia que impacta a Olimpia: “Jugar en Costa Rica”

Los Catrachos celebran el mensaje de Benguché a Costa Rica y el tiro a Alajuelense

Jorge Benguché se refirió a los próximos partidos de la Selección de Honduras en las Eliminatorias al Mundial 2026. Entiende a Costa Rica como uno de los más duros rivales del Grupo C, aunque no le resta importancia a Nicaragua y Haití.

Publicidad

“Sabemos que contra Costa Rica va a ser un lindo partido por la rivalidad de estos países. No tengo dudas de que va a ser un partido muy difícil, muy peleado, pero creo que todos en el equipo nos vamos a preparar muy bien, para que las cosas salgan bien Uno se esfuerza y trabaja para eso”, analizó.

Publicidad

“En lo personal, llego con muchas ganas, con mucha actitud. Quiero hacer todas las cosas bien, quiero que al equipo le vaya bien, para que podamos sacar un resultado positivo. Nosotros salimos a hacer nuestro trabajo, a tratar de ganar la serie, y se dio. Ahora lo estamos disfrutando por todo”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Por Liga Deportiva Alajuelense, próximo oponente en la Copa Centroamericana, Benguché dijo: “Sabemos que es un equipo difícil, muy fuerte. Todos saben lo que significa Alajuela y nos vamos a preparar bien para jugar ese partido. Vamos a luchar, a tratar de dejarlo todo en el campo”.