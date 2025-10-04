Sorpresa en Honduras: la noticia de Luis Palma que pocos esperaban a días de jugar con Costa Rica por las Eliminatorias

Honduras entera se lleva una sorpresa con la noticia de Luis Palma que pocos se esperaban. La confirmación llega justo a días de jugar contra Costa Rica por estas Eliminatorias al Mundial 2026. No es un momento simple para ningún futbolista.

Palma se convirtió en una de las figuras importantes del Lech Poznan. Durante lo que va de esta temporada, ya logró marcar en Liga de Polonia y en Conference League. Sus actuaciones hicieron que el equipo ejecute su opción de compra.

Cabe destacar que el Bicho está cedido a préstamo con opción, pero forma parte del Celtic hasta mayo del 2026. En esa fecha, además, expira el acuerdo para que el Ferroviario pueda quedárselo. Por eso es que ya iniciaron las negociaciones.

Honduras no sale de su asombro: Luis Palma actúa en la novela del mercado

Muchos confundieron la cláusula de compra que Luis Palma tiene en su contrato con el número que se maneja por él en el mercado. La misma es de 4.5 millones de euros, cifra desmentida en Polonia. El acuerdo parece ser mucho menor.

“La segunda cuestión es que Lech conoce bien los problemas financieros del Celtic. Lech esperará pacientemente y quizás ocurra una situación como con Walemark, que como el Feyenoord se acercó por iniciativa propia a Lech, el Celtic podría hacer lo mismo. Yo estaría tranquilo: si el Kolejorz quiere, sacará ese dinero”, manifestó.

Por lo que va de la temporada, en los últimos diez partidos disputados, el jugador de Honduras acumula cuatro goles y cuatro asistencias. El pasado jueves marcó su gol, otorgó un pase clave, generó un penal y participó en otro de los tantos.