“Al borde de nada”: Marcelo Pereira sentencia a Costa Rica para el partido contra Honduras y envía mensaje a Motagua

Marcelo Pereira dejó una dura sentencia para Costa Rica en la previa al partido ante Honduras. También le envió un mensaje al Motagua, club del cual fue una figura, además de ser aficionado. No se guardó nada en esta rueda de prensa.

Olimpia se impuso a Cartaginés en el segundo partido por 3-1, lo que resultó en un global de 5-2 y lo transformó en semifinalista de la Copa Centroamericana del 2025. Pereira analizó lo vivido y también se refirió a las Eliminatorias al Mundial.

Marcelo Pereira en el Club Sport Cartaginés (rrss).

“Será un partido decisivo. Confío en Dios y le deseo el mayor de los éxitos a los que están ahí, pero la posibilidad está abierta. Tenemos la posibilidad aquí en casa y vamos a apoyar. Esperamos que los compañeros de la Selección Nacional puedan hacer un gran trabajo, para sacar un gran resultado y lograr el objetivo”, dijo.

“Costa Rica tiene grandes jugadores, pero lo más importante es lo que llegará a plantear el profe. Estamos de local. Ellos saben que jugar en Honduras les pesa mucho. Vamos a tener que aprovecharlo. Los Ticos saben que no es fácil. Una victoria nuestra aquí en casa los dejará al borde de la nada”, sentenció.

Marcelo Pereira da mensaje al Motagua desde el Cartaginés

“Sentimos un poco de tristeza porque el objetivo que nos habíamos trazado no lo hemos logrado, por ahora. Tenemos la ventaja de tener una nueva posibilidad en el repechaje. Hoy estamos tristes por el resultado, pero tenemos que levantar la cabeza porque esto no termina aquí. Tenemos partidos en la liga”, analizó.

“Eso es muy importante y vamos a pensar en lo que viene para nosotros en este futuro. La verdad es que la condición de local es sumamente importante. Todo equipo que se haga fuerte en su casa va a tener muchas posibilidades de llegar y a nosotros, en este caso, nos tocó pagar por no sacar esa ventaja”, comentó.

“Pesa jugar en el Nacional. Hoy Olimpia es merecedor de estar en la próxima fase y nosotros, únicamente, a pensar en el futuro. El objetivo del equipo es estar en la Champions. Hemos visto al Motagua. Personalmente, sigo al equipo. Sabemos de la calidad que hay en Motagua. Vamos a enfocarnos en lo nuestro”, argumentó.

“Queda mucho tiempo para preparar el partido. Hoy vamos a descansar y vamos a darnos cuenta de todo lo que hemos hecho mal para no haber obtenido ese resultado que queríamos. Siempre es especial, porque soy Motagua y mi familia es Motagua. Tengo muchos recuerdos. Hoy defiendo al Cartaginés“, finalizó.

