“Fichaje histórico”: ex Alajuelense da el gran salto en Europa y jugará en un grande de España

La Liga Deportiva Alajuelense se ha caracterizado por exportar grandes talentos del fútbol femenino durante los últimos años. Hace algunos meses, vendió a Sheika Scott al París FC, equipo de la máxima categoría de la liga francesa. Años atrás, dejó crecer a Priscila Chinchilla para que juegue en el Glasgow City.

Ahora, la jugadora que representa a la Selección de Costa Rica mayor desde los 17 años acaba de concretar el gran fichaje de su carrera. Chinchilla, de último paso por el Zenit de Rusia, es nueva futbolista del Atlético de Madrid.

Este sábado, la ex manuda fue presentada como refuerzo del equipo rojiblanco, al cual estará ligado hasta junio de 2027 según informó el club colchonero. El periodista Yashin Quesada calificó este traspaso como “fichaje histórico” para el fútbol costarricense.

“Con este fichaje el club incorpora a una extremo que destaca por su velocidad, desborde en los metros finales del ataque y con gran capacidad goleadora“, escribió el sitio oficial del Atlético de Madrid al anunciar la contratación de la delantera.

Así el Atleti presentó a Priscila.

Con tan solo 24 años, Chinchilla tendrá la gran oportunidad de su carrera para competir en un equipo que protagoniza el campeonato doméstico y lucha en el plano internacional de manera habitual. Podrá mostrarse ante las mejores del mundo.

Costa Rica se frota las manos con clasificar al Mundial 2027

Esta noticia también es muy importante para el fútbol femenino de Costa Rica, que buscará clasificar al Mundial 2027 que se disputará en Brasil. La Tricolor, con su nueva entrenador Lindsay Camila, ya inició su camino para conseguir el boleto con una victoria ante Granada por 2-1. En febrero, volverán a tener actividad oficial.