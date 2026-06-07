Lo confirman: Pablo Lavallén da respuesta final a Marathón y define su futuro en Honduras

Se terminó la novela de Marathón con Pablo Lavallén y el DT ya envió su respuesta final a la directiva de cara a la próxima temporada.

El entrenador argentino Pablo Lavallén puso fin a su etapa como entrenador de Marathón al decidir no extender su contrato por dos años más, oferta que le había hecho llegar la directiva del cuadro verdolaga.

Así lo confirmó el periodista Álvaro de la Rocha, quien detalló que Lavallén ya le informó a algunos futbolistas sobre su decisión de no continuar en Honduras y será en los próximos días cuando defina su nuevo destino.

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Durante los últimos días surgieron Perú y Chile como los posibles nuevos destinos del DT sudamericano que incluso, ya tendría pláticas adelantadas con el club que dirigirá en una nueva temporada.

“Pablo Lavallén NO CONTINUARÁ en Marathon. Sin acuerdo entre el DT argentino y el club verdolaga para su renovación. Lavallén tomó la decisión de no continuar con el ‘Monstruo’ y próximamente estará definiendo su nuevo club. El argentino dirigió 2 torneos y fue subcampeón en ambos”, escribió de la Rocha en su cuenta de X.

El argentino dirigió a Marathón en dos torneos, clasificando a la final en ambas ocasiones, pero perdiendo la oportunidad de levantar la décima en esas dos ocasiones.

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Los candidatos a sustituirlo

Con la decisión tomada, ahora la directiva del Monstruo Verde tendrá que acelerar para encontra el candidato idóneo para hacerse del banquillo en una temporada en la que también competirán a nivel internacional en la Copa Centroamericana.

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Entre los nombres que surgen están los de Héctor Vargas, viejo conocido en la gaurida del Monstruo. También aparece el argentino Silvio Rudman, exjugador de Marathón y Luis Fernando Suárez, este último se encuentra en Honduras trabajando como comentarista deportivo.

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