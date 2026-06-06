Luis Fernando Suárez volvería a Centroamérica con el club menos pensado tras sus pasos por Costa Rica y Honduras

Actualmente sin club, el entrenador colombiano se ha convertido en opción para dirigir a un grande de Centroamérica.

Tras el duro golpe de perder la final ante el Motagua, la segunda derrota consecutiva en el año de su centenario tras haber caído antes frente al Olimpia, el Marathón se encuentra en una encrucijada.

El técnico argentino Pablo Lavallén terminó su contrato y, aunque sigue siendo la prioridad del club, todavía no da señales claras para renovar, en gran parte porque el equipo está llegando al límite de su presupuesto.

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Ante esta incertidumbre, la directiva verdolaga ya analiza un plan de contingencia con una lista de nueve candidatos, pero hay un nombre que se roba todas las miradas: Luis Fernando Suárez.

Luis Fernando Suárez, una opción que gusta, pero costosa

El gran deseo de la junta directiva del Marathón, si no se llega a un acuerdo con Lavallén, es dar un golpe sobre la mesa con la contratación del técnico colombiano Luis Fernando Suárez.

El exseleccionador de Costa Rica y Honduras es un viejo conocido del área y un estratega con un currículum envidiable. Aunque toda su experiencia reciente en la región ha sido a nivel de selecciones y no en clubes, su mentalidad ganadora es exactamente lo que el Monstruo Verde necesita para romper la mala racha en las finales.

Jafeth Moreno, periodista hondureño, adelantó que Luis Fernando Suárez es opción para Marathón. Foto: X.

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El principal obstáculo para que el colombiano llegue a San Pedro Sula es el factor económico. Su último salario dirigido a La Sele de Costa Rica rondaba los 30,000 dólares mensuales, una cifra que el presupuesto actual de Marathón no puede cubrir por sí solo. Para lograr este ambicioso fichaje, la directiva sabe que tendrá que hacer un trabajo de ingeniería financiera muy fuerte de la mano de sus patrocinadores.

Si lo de Lavallén se cae y lo de Suárez no prospera por el tema de dinero, la tercera opción con más fuerza es el regreso de Héctor Vargas, el último técnico que logró hacer campeón a la institución. Aunque Vargas tenía todo encaminado para dirigir en Choloma, los problemas administrativos de ese club podrían abrirle la puerta de regreso al banquillo esmeralda.

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La directiva no se queda de brazos cruzados y evalúa un total de nueve hojas de vida. En esa lista de espera aparecen nombres muy conocidos en el fútbol hondureño como Diego Vázquez, Manuel Keosseián, el “Potro” Gutiérrez y Jhon Jairo López, listos por si el Marathón decide tomar otro rumbo.

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En resumen

Pablo Lavallén terminó contrato y no ha renovado con Marathón debido a exigencias económicas que topan el presupuesto del club.

Luis Fernando Suárez es el gran deseo de la directiva, pero su alto salario ($30,000 mensuales) obliga a buscar apoyo de los patrocinadores.

es el gran deseo de la directiva, pero su alto salario ($30,000 mensuales) obliga a buscar apoyo de los patrocinadores. Si fallan las primeras cartas, Marathón evalúa el regreso de Héctor Vargas o elegir entre una lista de nueve candidatos que incluye a Diego Vázquez y Manuel Keosseián.