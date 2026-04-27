Otra joya de Honduras: tiene 17 años y el Inter de Bogotá lo quiere como reemplazo de Dereck Moncada en Colombia

La salida de Dereck Moncada del Inter de Bogotá es un hecho. El jugador se marchará al Lugano de la primera división de Suiza y con apenas 18 años sumará su segunda experiencia en el extranjero.

Ante ese inevitable escenario, el club colombiano ya comenzó a mover fichas y tiene en la mira el reemplazo de Moncada, cuya irrupción en Colombia provocó que pongan la vista en jugadores catrachos.

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Se trata de Mike Arana, futbolista de Real España que a sus 17 años ya debutó con la Selección de Honduras en el primer juego de José Francisco Molina como DT del combinado nacional (vs. Perú 2-2).

“Mike Arana está en la mira de Internacional de Bogotá. El club colombiano le ha estado dando seguimiento al futbolista de 17 años para sumarlo a sus filas”, reveló el periodista Álvaro de la Rocha en su cuenta de X.

El comunicador precisó que la directiva del club aurinegro ya conoce del interés; aunque de momento, no existe una propuesta concreta de traspaso.

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“La dirigencia de Real España, club dueño de su ficha, ya está al tanto del interés. Han habido contactos. Aún no hay propuesta de traspaso”, cerró.

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Arana es una de los jugadores más prometedores que tiene el club sampedrano. Será en los próximos meses cuando se defina su futuro y si seguirá los mismos pasos de Moncada en Sudamérica.

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Datos relevantes

Mike Arana tiene 17 años y ya debutó con la selección mayor de Honduras.

El jugador hizo historia y se convirtió en el futbolista más joven en vestir la camisa de La H.

Dereck Moncada se marchará al Lugano de Suiza.