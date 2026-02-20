Es tendencia:
Hernán Medford no lo puede creer: FIFA pone contra las cuerdas a Saprissa por una decisión de Unafut

Mientras se enfoca en el clásico nacional, Saprissa recibe una noticia que lo complica para el Torneo de Copa.

Maximiliano Mansilla

Saprissa llegará mermado a una serie clave.

En este momento, todos en Deportivo Saprissa miran hacia una misma dirección: el clásico nacional del sábado (8 p.m.) contra Liga Deportiva Alajuelense. Será albergado por “La Cueva” y, como no sucedía hace tiempo, parten como favoritos para llevarse la victoria.

Los cuatro ganes en fila que sumaron entre el Clausura 2026 y el Torneo de Copa, donde eliminaron a Carmelita con un contundente global de 10-2, hicieron que se respire otro aire en Tibás. Pero ante el herido campeón nacional se verá si los cimientos sobre los cuales se construyó su buen presente son realmente sólidos.

Unafut complicó a Saprissa, pero entre Fedefútbol y FIFA lo remataron

Mientras se palpitaba el clásico nacional, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefúbol) confirmó que la Selección de Costa Rica enfrentará a Jordania el 27 de marzo y cuatro días después, el 31, se medirá ante Irán en dos amistosos correspondientes a la próxima fecha FIFA.

Por lo tanto, la institución estará obligada a ceder en esa ventana a los futbolistas que convoque el nuevo seleccionador: el elegido del Comité Ejecutivo, en consenso con Ronald González, director de Selecciones Nacionales, saldrá entre el español Robert Moreno y el argentino Fernando Batista.

Los citados para la Tricolor podrían ser, por ejemplo, Joseph Mora y Sebastián Acuña. Lo mismo ocurriría con su tridente ofensivo extranjero, integrado por Luis Paradela (Cuba), Tomás Rodríguez (Panamá) y Bancy Hernández (Nicaragua) en sus respectivos combinados patrios.

El problema con estas numerosas y sensibles bajas para Hernán Meford sería que, durante esa semana, Saprissa se enfrentará a Liberia en las semifinales del Torneo de Copa, programadas de antemano por la Unafut para los días 25 y 29. Las variantes obligadas podrían darles más espacio a los juveniles, favorecidos con la regla de los 360 minutos por partido (para los nacidos entre 2004 y 2009).

Este revés ciertamente no le gustará nada al “Pelícano”, quien después de eliminar a Carmelita se había quejado de cómo el certamen ajustaba todavía más el calendario: “Tiene que organizarse mejor; a veces falta planificación y eso es lo que algunos entrenadores de otros equipos se enojan, y tienen razón. Está bien el torneo, pero que se planifique mejor”.

