Revés de Guatemala a Honduras: el acuerdo de Fedefut ante la FIFA que cambia los planes rumbo al Mundial 2026

La Selección de Honduras busca nuevo entrenador y quiere tenerlo listo para la fecha FIFA de marzo. Francis Hernández, nuevo director deportivo de la Bicolor trabaja día y noche por tomar su mejor decisión camino al proceso 2030.

La idea en suelo catracho es que para el primer cruce de selecciones de 2026 enfrentar rivales de buena calidad para que el DT, recién integrado tenga fogueo.

Existía un acuerdo para que Guatemala jugara ante Honduras en esa fecha, pero al final se cayó todo.

Guatemala jugará en suelo Italiano (Monza o Torino) ante la selección mundialista de Argelia el 27 de marzo, informa Ciudad Deportiva.

Este partido será de beneficio para la selección africiana que está emparejada con Argentina, Jordania y Austria. Su debut lo harán ante la escuadra deLionel Messi el 06 de junio.

Honduras a buscar otro rival para la fecha FIFA de marzo

Francis Hernández deberá buscar otros rivales para que el nuevo técnico tenga su primera experiencia con la Selección de Honduras.

Se manejan varios nombres que pueden llegar a la Bicolor, Pedro Troglio, Jesús Casas y Santi Denia. Lo que se indica es que el DT podría ser europeo.

