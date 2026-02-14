Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Revés de Guatemala a Honduras: el acuerdo de Fedefut ante la FIFA que cambia los planes rumbo al Mundial 2026

Todo estaba acordado, pero ahora se ha dado un giro inesperado y se confirma el revés de Guatemala a Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Guatemala ha tomado una decisión a pesar del acuerdo que tenía con Honduras.
Guatemala ha tomado una decisión a pesar del acuerdo que tenía con Honduras.

La Selección de Honduras busca nuevo entrenador y quiere tenerlo listo para la fecha FIFA de marzo. Francis Hernández, nuevo director deportivo de la Bicolor trabaja día y noche por tomar su mejor decisión camino al proceso 2030.

La idea en suelo catracho es que para el primer cruce de selecciones de 2026 enfrentar rivales de buena calidad para que el DT, recién integrado tenga fogueo.

No le alcanzó con Costa Rica y Honduras: Haití vuelve a dejar sin Mundial 2026 a otra selección de Centroamérica

ver también

No le alcanzó con Costa Rica y Honduras: Haití vuelve a dejar sin Mundial 2026 a otra selección de Centroamérica

Existía un acuerdo para que Guatemala jugara ante Honduras en esa fecha, pero al final se cayó todo.

Guatemala jugará en suelo Italiano (Monza o Torino) ante la selección mundialista de Argelia el 27 de marzo, informa Ciudad Deportiva.

Este partido será de beneficio para la selección africiana que está emparejada con Argentina, Jordania y Austria. Su debut lo harán ante la escuadra deLionel Messi el 06 de junio.

Honduras a buscar otro rival para la fecha FIFA de marzo

Francis Hernández deberá buscar otros rivales para que el nuevo técnico tenga su primera experiencia con la Selección de Honduras.

Publicidad
Pedro Troglio a la Bicolor: Francis Hernández toma rotunda postura sobre quién debe ser el próximo técnico de Honduras

ver también

Pedro Troglio a la Bicolor: Francis Hernández toma rotunda postura sobre quién debe ser el próximo técnico de Honduras

Se manejan varios nombres que pueden llegar a la Bicolor, Pedro Troglio, Jesús Casas y Santi Denia. Lo que se indica es que el DT podría ser europeo.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rolando Fonseca compara a Costa Rica con Guatemala: “Es mucha la diferencia”
Concacaf

Rolando Fonseca compara a Costa Rica con Guatemala: “Es mucha la diferencia”

Haití vuelve a dejar sin Mundial 2026 a otra selección de Centroamérica
Concacaf

Haití vuelve a dejar sin Mundial 2026 a otra selección de Centroamérica

Es oficial: cuántas plazas tiene Concacaf y cómo se jugarán las Eliminatorias al Mundial 2030
Concacaf

Es oficial: cuántas plazas tiene Concacaf y cómo se jugarán las Eliminatorias al Mundial 2030

Tabla de posiciones Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada
Guatemala

Tabla de posiciones Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo