Honduras

“No existe”: Rambo de León sentencia de la peor forma a Jorge Benguché y en Olimpia no lo pueden creer

Rambo de León no anduvo con rodeos, esto dijo del "Toro" Benguché y otros dos jugadores sobre ir a la Selección de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Jorge Benguché se ha llevado un feo mensaje de Rambo de León.
La Selección de Honduras está en nuevo comienzo, el director deportivo, Francis Hernández trabaja día y noche para encontrar al nuevo técnico de cara al mundial 2030.

Todavía no hay nadie oficial, pero se espera que dentro de la escuadra Bicolor hayan muchos cambios y no solo en la parte dirigencial, si no que también en las convocatorias.

Rambo de León, leyenda de la Selección de Honduras, ya no quiere ver a tres jugadores, uno de ellos Jorge Renán Benguché. Para el ex futbolista su ciclo está acabado.

Durante una transmisión de redes sociales, que compartía junto a Carlos Discua y Mario Martínez, Julio César dijo que tiene que volver más.

“Yio Puerto, Eddie (Hernández) y este cipote de Guatemala que juega en Aurora (Jimmy Álvarez), en Guatemala no cualquiera juega de delantero, está haciendo goles y pueden convocarlo”, comenzó diciendo dando opciones para el ataque.

Rambo de León expulsa a tres jugadores de la Selección de Honduras

Jorge Benguché, Yustin Arboleda y Romell Quioto fueron sentenciados por Rambo de León y espera que no vuelvan a ser convocados por el nuevo DT.

“Hay que aprovechar esos delanteros, a Yio Puerto hay que meterlo de una vez como titular, con todo respeto, ya no podemos insistir con Benguché y Arboleda, ya no existen, pueden estar en la banca, pero ya no titulares, ya se les dieron demasiadas oportunidades, estuvieron más de diez partidos y ni cinco goles metieron contra selecciones de bajo nivel”, comentó.

Deiby Flores firmaría por el club menos pensado tras quedar como agente libre: “El segundo hondureño”

Y cerró: “Tampoco podemos estar insistiendo con Quioto hermano, ustedes saben de fútbol y saben que no podemos más. En los partidos verdaderos nunca aparecieron, ninguno de los tres”.

