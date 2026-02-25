“No existe”: Rambo de León sentencia de la peor forma a Jorge Benguché y en Olimpia no lo pueden creer

La Selección de Honduras está en nuevo comienzo, el director deportivo, Francis Hernández trabaja día y noche para encontrar al nuevo técnico de cara al mundial 2030.

Todavía no hay nadie oficial, pero se espera que dentro de la escuadra Bicolor hayan muchos cambios y no solo en la parte dirigencial, si no que también en las convocatorias.

ver también “Nos sentenció”: Jeaustin Campos dice a Alajuelense lo que deben hacer para no ser humillados por LAFC en Concachampions 2026

Rambo de León, leyenda de la Selección de Honduras, ya no quiere ver a tres jugadores, uno de ellos Jorge Renán Benguché. Para el ex futbolista su ciclo está acabado.

Durante una transmisión de redes sociales, que compartía junto a Carlos Discua y Mario Martínez, Julio César dijo que tiene que volver más.

“Yio Puerto, Eddie (Hernández) y este cipote de Guatemala que juega en Aurora (Jimmy Álvarez), en Guatemala no cualquiera juega de delantero, está haciendo goles y pueden convocarlo”, comenzó diciendo dando opciones para el ataque.

Rambo de León expulsa a tres jugadores de la Selección de Honduras

Jorge Benguché, Yustin Arboleda y Romell Quioto fueron sentenciados por Rambo de León y espera que no vuelvan a ser convocados por el nuevo DT.

Publicidad

Publicidad

“Hay que aprovechar esos delanteros, a Yio Puerto hay que meterlo de una vez como titular, con todo respeto, ya no podemos insistir con Benguché y Arboleda, ya no existen, pueden estar en la banca, pero ya no titulares, ya se les dieron demasiadas oportunidades, estuvieron más de diez partidos y ni cinco goles metieron contra selecciones de bajo nivel”, comentó.

ver también Deiby Flores firmaría por el club menos pensado tras quedar como agente libre: “El segundo hondureño”

Y cerró: “Tampoco podemos estar insistiendo con Quioto hermano, ustedes saben de fútbol y saben que no podemos más. En los partidos verdaderos nunca aparecieron, ninguno de los tres”.

Publicidad