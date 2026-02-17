La Selección de Panamá ya tiene prácticamente todo definido para lo que será su segunda participación en una Copa del Mundo. Los Canaleros tienen campamento en el que se hospedarán y también los estadios en los que jugarán, aunque falta un detalle muy importante.

Todavía resta conocerse la lista de los jugadores que representarán a Panamá en el Mundial 2026. Thomas Christiansen, junto a su cuerpo técnico, deberán definir en primer lugar una prelista de hasta 35 jugadores, aunque esta se reducirá semanas más tarde.

La realidad es que la FIFA ya definió las fechas límites en las que cada seleccionado deberá presentar los 26 jugadores finales. Según la información del periodista César Augusto Londoño, el 11 de mayo será la fecha en la que se definirá la prelista.

ver también “Va a volar”: Panamá recibe la advertencia que sacaría a Thomas Christiansen de la selección a meses del Mundial 2026

La fecha en la que Panamá deberá presentar a los 26 convocados para el Mundial 2026

Luego, el 1 de junio será la fecha límite en la que cada entrenador tendrá que presentar a los 26 que estarán presentes en la Copa del Mundo. Thomas Christiansen, sin dudas, apuntará estas fechas para elegir a los 26 panameños.

Pensando en esta lista de convocados y en los nombres que llevará el danés, Panamá tiene previsto dos amistosos en el mes de marzo en territorio africano. Ambos serán contra Sudáfrica: el primero se jugará el 27 de marzo y el segundo el 31.

Publicidad

Publicidad

Estos dos partidos fueron pactados de manera estratégica por Panamá para tomarlos como una prueba de medida. Y es que Sudáfrica tiene aspectos futbolísticos muy similares a Ghana, rival de los Canaleros en el primer partido del grupo.