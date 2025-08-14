Alberth Elis define su futuro tras llegar hoy a Portugal, ¿Se arrepiente de su decisión?

El futuro de Alberth Elis pudo dar un giro totalmente inesperado tras llegar este jueves a Portugal.

Pese a que la ´Panterita´ tenía avanzadas las negociaciones con CS Marítimo como adelantamos en exclusiva, todo pudo cambiar en pleno aeropuerto.

El trato entre Alberth Elis y Marítimo casi colapsa

Elis viajó a Europa este miércoles y llegó al aeropuerto internacional de Lisboa en horas de la mañana de Honduras.

Fue ahí donde se reunió con sus representantes que ya se encontraban en el país luso.

La información en EXCLUSIVA que de Fútbol Centroamérica es que Alberth Elis sostuvo una reunión en la que su futuro pudo haber cambiado drásticamente.

El reporte indica que el extremo de Honduras tuvo la posibilidad de marcharse a União Desportiva de Leiria y colapsar el trato con Marítimo.

Uno de los agentes del jugador sostuvo una reunión el martes con el director deportivo del club de la UDL, Carlos Delgado.

La información del periodista Álvaro De La Rocha es que en esa reunión recibieron una propuesta de parte del equipo para fichar a Elis Martínez.

Esa posibilidad le fue planteada al jugador que, tras dialogarlo con sus agentes, tomó una decisión: Jugará en Marítimo.

Es así que tomaron el vuelo ya programado con rumbo a Madeira y se encuentran en camino.

Será en las instalaciones de Marítimo donde se llevará a cabo los exámenes médicos ya programados.

Luego de la revisión médica el fubtolista estará firmando su contrato con el equipo de cara a la nueva temporada.