Lo informan desde su país: Delantero de la Selección de Honduras es pretendido por club de Champions League

Uno de los equipos que están cerca de clasificar a la fase de grupos de la Champions tendría su mirada puesta en un delantero de la H.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

El mercado de fichajes ha traído varios e importantes movimientos de varios legionarios catrachos.

Desde Kervin Arriaga y su fichaje por Levante, pasando por Romell Quioto y su llegada a la Saudi Pro League, hasta el regreso de Alberth Elis a Portugal para jugar con CS Maritimo; Honduras ha tenido grandes noticias.

Ahora desde Europa llega la información del posible movimiento de un nuevo seleccionado catracho.

¿Qué jugador de Honduras “despierta” interés en un equipo de Champions?

La información que llega desde un país europeo es que uno de los grandes de ese país habría puesto su mirada en un atacante de la Selección de Honduras.

Se trata de FK Qarabağ Agdam, uno de los equipos más grandes de Azerbaiyán.

La información de Qarabaq TV es que el cuadro “Los Jinetes” estarían interesados en el delantero Bryan Róchez.

Róchez, 30 años, actualmente pertenece a Petro Atlético Luanda de la Primera División de Angola.

Con el club angoleño tiene contrato hasta 2027 aunque salió en la temporada pasada a préstamo a CD Mafra de la segunda división de Portugal.

Los rumores replicados por páginas sin credibilidad afirman que hay interés, la cierto es que no podría estar más lejos de la realidad.

La información de Fútbol Centroamérica tras consultar con fuentes cercanas al jugador es que no ha habido ningún acercamiento del club azarí.

La única institución que estuvo en pláticas para poder lograr un préstamo fue UD Leiria, club en el cual ya militó Róchez, pero las pláticas no prosperaron.

Y es que Petro Atlético quiere contar con el delantero pero, en caso de una salida, buscará que sea una venta o préstamo con opción de compra tangible.

Lo cierto es que según lo recopilado por el periodista Álvaro De La Rocha Róchez por los momentos se mantendrá realizando la pretemporada de Petro que se está llevando a cabo en Portugal.

