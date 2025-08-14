Confirmado: Romell Quioto recibe la noticia de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema que Honduras estaba esperando

Romell Quioto va a jugar en la primera división de Arabia Saudita, el atacante hondureño quiere mostrar su mejor nivel como fichaje del Al-Najma, equipo recién ascendido.

“El Romántico” tiene la gran oportunidad de su carrera y busca aprovecharla de la mejor forma. Desde su contratación en Honduras se hacían una pregunta que ya fue respondida.

En Arabia Saudita ya se ha confirmado el calendario que va a enfrentar Quioto y también los días donde jugará contra Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

El debut será el 30 de agosto de visitante ante el Al Qadisiyah, en este club figuran estrellas como Nacho, exdefensor del Real Madrid, el fichaje estelar Mateo Retegui y también el mexicano Julián Quiñones.

Para la tercera jornada, Romell Samir se va a enfrentar a Karim Benzema de local cuando le hagan los honores al campeón Al Ittihad. Este cotejo será el 20 de septiembre.

Ya para la novena jornada enfrenta el gran duelo ante el Al Hilal de Simone Inzaghi y compañía, este es uno de los equipos más duros que va a enfrentantar.

Al Hilal cuenta con estrellas como Darwin Núñez, Theo Hérnandez (recientes fichajes) y Mitrovic, Cancelo, Rúben Neves, Malcom, Koulibaly, Milinkovic-Savic y el portero Bono.

¿Cuándo juega contra Cristiano Ronaldo?

El duelo más esperando por Honduras de Romell Quioto, se dará el 19 de diciembre cuando enfrente a Cristiano Ronaldo.

De local recibirán al “Bicho” y compañía, para esta temporada Al Nassr se reforzó con jugadores de la talla de Iñigo Martínez, Joao Félix y Kingsley Coman.

Fechas importantes para Romell Quioto

Jornada 1: Visita a Al Qadisiyah (30 de agosto)

Jornada 3: Juega de local ante Al Ittihad de Benzema (20 de septiembre)

Jornada 8: juega de local ante Al Hilal (6 de noviembre)

Jornada 10: juega de local ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo (19 de diciembre)