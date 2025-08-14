Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Confirmado: Romell Quioto recibe la noticia de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema que Honduras estaba esperando

Romell Quioto ya sabe una de las noticias que tanto estaba esperando sobre los partidos contra Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Romell Quioto ya sabe cuando se va a enfrentar a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.
Romell Quioto ya sabe cuando se va a enfrentar a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Romell Quioto va a jugar en la primera división de Arabia Saudita, el atacante hondureño quiere mostrar su mejor nivel como fichaje del Al-Najma, equipo recién ascendido.

“El Romántico” tiene la gran oportunidad de su carrera y busca aprovecharla de la mejor forma. Desde su contratación en Honduras se hacían una pregunta que ya fue respondida.

El primer posteo de Vinicius Jr. tras el fichaje del hondureño Julián Martínez por su equipo en Portugal

ver también

El primer posteo de Vinicius Jr. tras el fichaje del hondureño Julián Martínez por su equipo en Portugal

En Arabia Saudita ya se ha confirmado el calendario que va a enfrentar Quioto y también los días donde jugará contra Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Publicidad

El debut será el 30 de agosto de visitante ante el Al Qadisiyah, en este club figuran estrellas como Nacho, exdefensor del Real Madrid, el fichaje estelar Mateo Retegui y también el mexicano Julián Quiñones.

Para la tercera jornada, Romell Samir se va a enfrentar a Karim Benzema de local cuando le hagan los honores al campeón Al Ittihad. Este cotejo será el 20 de septiembre.

Publicidad

Ya para la novena jornada enfrenta el gran duelo ante el Al Hilal de Simone Inzaghi y compañía, este es uno de los equipos más duros que va a enfrentantar.

Al Hilal cuenta con estrellas como Darwin Núñez, Theo Hérnandez (recientes fichajes) y Mitrovic, Cancelo, Rúben Neves, Malcom, Koulibaly, Milinkovic-Savic y el portero Bono.

Publicidad

¿Cuándo juega contra Cristiano Ronaldo?

El duelo más esperando por Honduras de Romell Quioto, se dará el 19 de diciembre cuando enfrente a Cristiano Ronaldo.

De local recibirán al “Bicho” y compañía, para esta temporada Al Nassr se reforzó con jugadores de la talla de Iñigo Martínez, Joao Félix y Kingsley Coman.

Publicidad
Toda Honduras consternada con la confesión que hizo Julián Martínez tras fichar por el equipo de Vinicius en Portugal

ver también

Toda Honduras consternada con la confesión que hizo Julián Martínez tras fichar por el equipo de Vinicius en Portugal

Fechas importantes para Romell Quioto

Jornada 1: Visita a Al Qadisiyah (30 de agosto)

Jornada 3: Juega de local ante Al Ittihad de Benzema (20 de septiembre)

Jornada 8: juega de local ante Al Hilal (6 de noviembre)

Jornada 10: juega de local ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo (19 de diciembre)

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jeaustin Campos puede recibir la peor notificación de Concacaf por su feo gesto ante Municipal en al Copa Centroamericana
Honduras

Jeaustin Campos puede recibir la peor notificación de Concacaf por su feo gesto ante Municipal en al Copa Centroamericana

"Esperemos que salga": Dely Valdés envía mensaje a Gustavo Herrera sobre su futuro en Saprissa
Deportivo Saprissa

"Esperemos que salga": Dely Valdés envía mensaje a Gustavo Herrera sobre su futuro en Saprissa

Alajuelense lo limpió, llegó a Europa y les dedicó un mensaje inesperado
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense lo limpió, llegó a Europa y les dedicó un mensaje inesperado

Saprissa cierra el regreso de un campeón que fue borrado en la era Sergio Gila
Deportivo Saprissa

Saprissa cierra el regreso de un campeón que fue borrado en la era Sergio Gila

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo