“Me había dicho que sí”: Francisco Calvo confiesa el pedido que Cristiano Ronaldo no le cumplió tras el diálogo que tuvieron

Francisco Calvo fue rival de Cristiano Ronaldo en la undécima jornada de la Liga Profesional Saudí. Fue en el duelo que protagonizaron el Al-Ettifaq contra Al-Nassr y que terminó igualado por 2-2.

Tanto el tico como el luso mantuvieron una conversación durante el partido. Se dio en un momento en el que el árbitro acudió al VAR para revisar una expulsión que le había aplicado a una figura del Al-Nassr.

En una entrevista con Diario Extra, Francisco Calvo reveló los detalles de este diálogo que tuvo con CR7 y contó que le hizo un pedido al astro portugués que finalmente no terminó cumpliendo.

Francisco Calvo quería sacarse una foto con Cristiano Ronaldo, pero no pudo

“No le pedí la camiseta, pero sí quería una foto para mi hijo. Al final no se pudo porque había mucha gente. Me habían dicho que sí, pero lo sacaron por otro lado, ya se había montado al bus y no se pudo. Quedará para la próxima”, comentó el defensor de la Selección de Costa Rica.

Además, confesó que Cristiano Ronaldo es una persona abierta al diálogo: “Es un tipo con el que se puede hablar, muy profesional. Ya en otras jugadas habíamos conversado y debo decir que es muy accesible. Jugar contra los mejores del mundo es muy bonito, hay que disfrutarlo y aprender de estas experiencias“.

La próxima vez que se crucen las caras, tanto Calvo como Ronaldo, será en abril de este año. Tras el empate en la casa del Al-Ettifaq, en la fecha 32 disputarán el juego en el Al -Awwal Park, donde juega de local Al-Nassr. Cabe destacar que este empate fue el primero del equipo de Cristiano en la temporada. En los restantes 10 partidos solo conoció la victoria.

